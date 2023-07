Il centrocampista azzurro, Giovanni Crociata, tornato dal prestito al Cittadella dove ha realizzato ben 6 reti da gennaio a giugno, si sta mettendo in evidenza in questa prima parte di ritiro agli ordini di Mister Paolo Zanetti. La voglia di provare a regalarsi una chance con la maglia azzurra in Serie A è tanta ma su di lui non mancano gli interessamenti di squadre importanti di Serie B. Vi avevamo già parlato dei rumors inerenti squadre come Cremonese e Parma ma nelle ultime ore se ne sono aggiunte altre due, Bari e Pisa con quest’ultima che pare essersi mossa con grande determinazione verso il centrocampista.

Da quanto arriva, i dirigenti nerazzurri avrebbero mosso importanti passi sia con l’entourage del giocatore che con la società azzurra provando a superare la concorrenza delle altre squadre. Difficile capire se l’operazione potrà davvero andare in porto e soprattutto in quali termini, se in prestito o con una cessione a titolo definitivo, ma il futuro di Giovanni oggi appare orientato verso una nuova esperienza in Serie B.

Nei prossimi giorni capiremo gli sviluppi su questo giocatore, se potrà restare nel gruppo azzurro e giocarsi le sue carte o se andrà a giocare in B da protagonista.