Arriva la conferma che l’Empoli ha chiuso due affari in uscita, uno in prestito e l’altro a titolo definitivo, di due giovani che non avrebbero avuto spazio in prima squadra. Ai saluti il difensore Alessio Rizza, esterno sinistro classe 2003 che sta per trasferirsi al Cittadella, in Serie B; una cessione che lo renderà tutto di proprietà dei veneti. Addio a titolo temporaneo invece per Niccolò Chiorra: il portiere classe 2001 è in procinto di scendere in prestito in Serie C, alla Lucchese.