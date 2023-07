Potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni la situazione legata al possibile arrivo di Giuseppe Pezzella. Come vi abbiamo già raccontato, al momento Empoli e Parma non si sarebbero trovate d’accordo sulla formula, con una visione diversa tra titolo definitivo e prestito con obbligo. La chiave di svolta potrebbe essere questa, ormai famosa, percentuale sulla futura rivendita del giocatore. In questo caso l’Empoli avrebbe Pezzella subito, a titolo definitivo come vuole il Parma, ma spendendo una cifra inferiore rispetto a quella di oggi.

In tutto questo c’è da dire che il terzino sinistro classe ’97 ha già dato il suo assenso, con grande felicità, al trasferimento in azzurro. Difficile capire i tempi dell’operazione, il giocatore potrebbe anche arrivare nel corso della settimana e raggiungere la squadra in Austria. Più probabile però che il tutto si concretizzi agli inizi della settimana prossima, al ritorno ad Empoli del gruppo azzurro. Come già ribadito qualche giorno, c’è ottimismo sulla fattibilità dell’operazione.