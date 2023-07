Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la cessione dei diritti radiofonici per la stagione calcistica 2023/24 con l’emittente radiofonica empolese Radio Lady. Per il decimo anno consecutivo, l’emittente di via De Amicis sarà radio ufficiale azzurra e trasmetterà la radiocronaca integrale delle gare dell’Empoli.

Felicitandoci per la notizia, auguriamo come sempre il buon lavoro ai colleghi/amici di “Radio Lady” verso i quali c’è sempre e da sempre grande spirito di collaborazione. Oltre alla gara in diretta FM, proseguirà anche il programma “Incontro Azzurro” nella suo collocazione del martedi sera.