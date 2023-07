Sta arrivando al capolinea la situazione legata ad Elia Caprile. Come abbiamo scritto un paio di giorni fa, il portiere ha ultimato l’iter burocratico per il passaggio a titolo definitivo dal Bari al Napoli, ed a questo punto si aspetta il via libera per lo “switch” vero Empoli. Anzi più precisamente verso Bad Harning dove la squadra da ieri è in ritiro.

Stando alle ultime, il portiere veronese già domani potrebbe raggiungere i nuovi compagni. Grazie al solito nullaosta potrà anche da subito allenarsi agli ordini di mister Zanetti e mister Sicignano. Da capire invece i tempi per l’ufficialità, ormai dopo un po’ di anni di mestiere abbiamo imparato che i tempi del Napoli non sono dei più celeri. Cercheremo di capire, al netto dell’ufficialità formale, quando Caprile arriverà per vestirsi d’azzurro. Fatto ciò, non resterà davvero che attendere i comunicati ufficiali e la presentazione del giocatore.