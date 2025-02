Il calciomercato si sta avviando alla conclusione, prevista per lunedì 3 febbraio ma intanto proseguono le indiscrezioni. Stavolta, secondo quanto riportato da Sky Sport, si parla di un forte interessamento della Juventus verso il centrocampista azzurro Tino Anjorin.

La società bianconera è impegnata in una trattativa con la Fiorentina per la cessione di Fagioli e nel caso l’operazione venga conclusa per sostituire il giocatore, tra i nomi vagliati, ci sarebbe pure l’azzurro. Su Anjorin nelle scorsa settimane si era vociferato anche di Torino e Atalanta ma in un ottica in vista del prossimo giugno.

Ricordiamo che il cartellino del giocatore è interamente dell’Empoli con il 40% della futura rivendita al Chelsea. Finora, in questa stagione, ha realizzato 16 presenze con tre assist.