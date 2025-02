Il discorso Fazzini-Lazio potrebbe non essere ancora chiuso. Di questa vicenda ne abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, anche se gli ultimi giorni hanno registrato un deciso rallentamento. Sappiamo che la squadra più vicina a poter prelevare Fazzini era il Napoli ma con i partenopei non c’è mai stata l’intesa totale con il giocatore che, cosi quello che è sempre arrivato, avrebbe di gran lunga preferito trasferirsi sotto al Colosseo.

La Lazio, stando a quello che arriva dalla capitale, sarebbe pronta a fare un ultimo assalto al giocatore, che dovrebbe concretizzarsi lunedi in una offerta da 13 milioni (parte fissa + bonus). Saremmo due milioni di euro sotto a quello che è il prezzo dato dall’Empoli al centrocampista massese. Se però i biancocelesti dovessero davvero mettere sul piatto questa cifra, si potrebbe anche valutare di poterla accettare, non rischiando ulteriormente ed avendo danaro contante subito. Come detto si andrà a dopo la giornata di campionato di questo weekend.