Dopo il buon pareggio raccolto con il Bologna per gli azzurri arriva la trasferta allo “Stadium” contro una Juventus ferita. Gara sulla carta molto difficile ma si potrebbe anche pensare di poter approfittare del momento nero della Juve. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-4-2-1. Le novità di formazione saranno diverse e per motivi svariati, partendo dalla difesa dove Viti non sarà sicuramente in campo dall’inizio, al suo posto dovrebbe andare l’ex De Sciglio anche se c’è da attenzionare Marianucci. In mezzo al campo invece si dovrà obbligatoriamente fare a meno di Grassi e Pezzella che sono squalificati. Sulla corsia sinistra dovrebbe agire Cacace, mentre in sostituzione al capitano potremmo vedere Henderson, anche qui però attenzione ad Anjorin. In avanti Esposito e Fazzini (salvo colpi di scena per via del mercato) dietro a Colombo. In porta dovrebbe andare Vasquez, sarà dalla prossima che capiremo se Silvestri sarà il nuovo titolare.

Gli indisponibili sono: Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri, Pezzella, Grassi, Viti

Mister D’Aversa avverte sul fatto che non troveremo una Juve in crisi e servirà una prestazione davvero importante per poter far punti.

Sarà un 4-2-3-1 quello che dovrebbe mandare in campo Thiago Motta per la sua Juve. In avanti dovrebbe giocare Kolo Muani con Vlahovic a partire dalla panchina. Ballottaggio tra Costa e Weah in difesa, in mezzo invece si giocano la maglia Duglas Luiz e Conceicao, ma anche Gonzalez e Mbagula. Da capire poi se sarà in campo l’ex Cambiaso che, oltre ad essere al centro di discorsi di mercato, pare abbia un problema alla caviglia. Lungo l’elenco degli indisponibili al match con Milik, Bremer, Cabal, Kalulu e Savona.

Il tecnico Thiago Motta non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Di Gregorio; Costa, Gatti, Locatelli, McKennie; Duglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani.

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Scilio; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo.