Con l’apertura del mercato di gennaio ormai alle porte, l’Empoli è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, indebolito dall’infortunio che ha messo fine anzitempo alla stagione di Pietro Pellegri. La società azzurra, ancora in lotta per mantenere la categoria, ha bisogno di un attaccante affidabile e con esperienza per affrontare la seconda metà della stagione di Serie A 2024/25. Tra i nomi più caldi per il club azzurro spicca quello di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko attualmente in forza alla Roma ma ormai ai margini del progetto tecnico di giallorosso. Secondo fonti attendibili, i dirigenti empolesi avrebbero già avviato colloqui con la società capitolina per valutare la fattibilità dell’operazione.

Shomurodov, 29 anni, è reduce da un periodo non particolarmente brillante. In questa stagione, l’ex Spezia e Cagliari ha segnato appena un gol in sette presenze in questa Serie A. Il giocatore sembra intenzionato a rilanciarsi in un contesto che possa garantirgli maggiore continuità. Proprio l’Empoli potrebbe rappresentare per lui l’opportunità ideale per tornare protagonista, considerando anche la necessità del club di Monteboro di un attaccante con le sue caratteristiche. L’operazione potrebbe essere favorita dalla volontà della Roma di liberarsi di un elemento che non rientra nei piani futuri e dall’urgenza dell’Empoli di completare il reparto offensivo. Restano da definire i dettagli economici dell’eventuale trasferimento, che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, un’opzione che garantirebbe flessibilità a entrambe le parti.