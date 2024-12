La notizia, che deve essere totalmente verificata, la riprendiamo per come arriva battuta dagli attenti colleghi di Sky Sport. Potrebbe ventilarsi un clamoroso cambio per la proprietà della porta dell’Empoli. Infatti, stando a quanto diramato da Sky, Vasquez potrebbe essere seriamente nel mirino del Palermo, e potrebbe andare alla corte dei rosanero (con un contratto definitivo dal Milan) per chiudere intanto la stagione sportiva 2024-25.

Stando sempre a quanto arrivato, parrebbe già esserci il nome del possibile sostituto: Emil Audero del Como. Sempre secondo Sky, Audero è stato anche contattato da D’Aversa è c’è dunque un accordo verbale tra le parti, ma al momento il problema centrale resta l’alto ingaggio del portiere ex Inter che si aggirerebbe attorno ai 2.5 milioni lordi. Qualora non dovesse concretizzarsi il piano Audero, l’idea potrebbe essere quella di provare a riportare Terracciano della Fiorentina.

Una situazione , questa, che ci coglie onestamente di sorpresa se dovesse trovare conferme e concretizzazione. Indubbiamente Vasquez è stato una delle rivelazioni positive (contro un largo scetticismo iniziale) di questa stagione.