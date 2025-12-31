Anche il portiere Samuele Perisan potrebbe finire al centro di attenzioni e valutazioni nel corso della finestra di mercato che si aprirà tra poche ore. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sul portiere friulano classe 1997 ci sarebbe un forte interesse da parte di due club liguri di Serie B, ovvero Spezia e Sampdoria. Entrambe le società sarebbero intenzionate a rinforzare il ruolo di estremo difensore, non pienamente soddisfatte del rendimento dei portieri attualmente in rosa, e avrebbero individuato in Perisan un profilo affidabile ed esperto per la categoria. Attualmente il portiere azzurro ricopre il ruolo di vice Fulignati e, salvo situazioni particolari, anche questa stagione rischia di essere per lui avara di minutaggio.

Ad essere onesti, un suo addio ai colori azzurri era qualcosa che ci si poteva attendere già nel corso della scorsa estate. Per l’Empoli, però, poter contare su una riserva come Perisan rappresenta senza dubbio un lusso: un giocatore di assoluta affidabilità, che come spesso sottolineato anche da Alessio Dionisi, riveste un ruolo molto importante all’interno dello spogliatoio per equilibrio, professionalità ed esperienza. È però evidente che, qualora dovessero concretizzarsi situazioni in grado di garantire a Perisan la possibilità di giocare con continuità, queste potrebbero essere seriamente prese in considerazione, prima dal diretto interessato e poi anche dal club azzurro. Al momento è doveroso precisare come non esistano trattative ufficiali, ma soltanto voci e sondaggi provenienti dalle due piazze liguri.

Sarà quindi l’apertura ufficiale del mercato a dirci se questi rumors troveranno riscontri concreti o se la situazione resterà invariata, con Perisan ancora in panchina alle spalle di Fulignati.