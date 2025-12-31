Svolta nelle ultime ore per il futuro di Stefano Stefanelli e dell’Empoli. L’ex direttore sportivo del Pisa ha infatti trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto che lo legava alla Juventus, dove aveva ricoperto l’incarico di capo dell’area scouting. Stefanelli al momento non era operativo. Un passo formale, decisivo, che sblocca definitivamente il suo passaggio all’Empoli. Stefanelli ha sciolto l’ultimo nodo burocratico. Ora, libero da vincoli contrattuali con il club bianconero, è pronto a mettere nero su bianco l’accordo che lo legherà alla società azzurra, dove assumerà la prestigiosa carica di direttore sportivo, subentrando all’esonerato Gemmi.
L’ufficialità è attesa a breve, domani o dopodomani. Soltanto quando la notizia verrà formalizzata dai club si potranno conoscere con certezza i dettagli dell’intesa. In particolare, si scoprirà l’esatta durata del contratto che Stefanelli firmerà con l’Empoli, sebbene le voci di corridoio parlino di un accordo pluriennale.
3 anni, credo: per gestire la graduale risalita in Paradiso….
..o discesa negli inferi…
Gli anni di contratto vogliono dire poco, nulla o tanto, come si è visto in questi giorni. Comunque sono curioso di sentire le motivazioni ufficiali (quelle reali non le sapremo mai fino in fondo al di là di supposizioni verosimili che abbiamo) che daranno per questo avvicendamento e le sue parole, ma soprattutto come opererà in questo mercato.
Benvenuto, ma allora facci vedere se sei così bravo!!! Senza pregiudizi, ma anche senza sconti o favori!!!
ma cosa sono queste voci (meglio commenti) sull’ingresso di red bull? chiacchiere da bar stile Chiara B di adreazzoliana/ donnarummiana memoria o c’e’ qualcosa di vero?
Se entra la Red Bull in 3 anni siamo in Champions; vedi F1 con Verstappen; loro non entrano per partecipare o fare numero.
Forza Azzurri sempre
Nulla …di RedBull , travisano la sede ( Austria ) della Holding ( capitale SudAmericano ) che sembra sia in dialogo per entrare nella società , la mossa Stefanelli supporta questa voce
krakow tutto ci sta… però se fai una ricerca vedrai la Red Bull sembra in tutti i progetti ma se tanto mi dà tanto e la bufala di natale!…
a me interessa le scadenze e finalmente entro luglio c’è l’obbligo da parte dell’Europa di avere le carte in regola tra Empoli e Comune se no niente finanziamenti…
si ma dove escono fuori? E’ una bufala creata ad arte o c’e’ qualcusa di vero? chi sa, parli o tacia per sempre!
le bufale mettono le aliiiii !!!
Se entra Red Bull, arrivano subito due giocatori, perché lo sanno tutti che “Red Bull ti mette le… ALI”
Non è la Red bull ma la fonte Guizza.
Ecco perché lo stadio verrà fatto da 25000 posti
certo la cattedrale nel deserto manca a Empoli!
Pagare moneta vedere cammello: gli austriaci entrano solo in caso di promozione, sennò un gli conviene.
Arrivassero un paio di Brasiliani a gennaio …
Valzaninho e Valotinho, si.
Arriva Paulo Roberto Cotechiño, centravanti di sfondamento
A me la Red Bull fa caa però pecunia non olet
limpprtamte e che lempoli giochi bene e cerchi di fare risultato sempre forza empoli forza azzurri