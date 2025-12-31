Svolta nelle ultime ore per il futuro di Stefano Stefanelli e dell’Empoli. L’ex direttore sportivo del Pisa ha infatti trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto che lo legava alla Juventus, dove aveva ricoperto l’incarico di capo dell’area scouting. Stefanelli al momento non era operativo. Un passo formale, decisivo, che sblocca definitivamente il suo passaggio all’Empoli. Stefanelli ha sciolto l’ultimo nodo burocratico. Ora, libero da vincoli contrattuali con il club bianconero, è pronto a mettere nero su bianco l’accordo che lo legherà alla società azzurra, dove assumerà la prestigiosa carica di direttore sportivo, subentrando all’esonerato Gemmi.

L’ufficialità è attesa a breve, domani o dopodomani. Soltanto quando la notizia verrà formalizzata dai club si potranno conoscere con certezza i dettagli dell’intesa. In particolare, si scoprirà l’esatta durata del contratto che Stefanelli firmerà con l’Empoli, sebbene le voci di corridoio parlino di un accordo pluriennale.

Articolo precedenteSerie B, il punto dopo 18 giornate
Articolo successivoMercato Azzurro | Attenzioni verso Perisan
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

20 Commenti

  2. Gli anni di contratto vogliono dire poco, nulla o tanto, come si è visto in questi giorni. Comunque sono curioso di sentire le motivazioni ufficiali (quelle reali non le sapremo mai fino in fondo al di là di supposizioni verosimili che abbiamo) che daranno per questo avvicendamento e le sue parole, ma soprattutto come opererà in questo mercato.

  4. ma cosa sono queste voci (meglio commenti) sull’ingresso di red bull? chiacchiere da bar stile Chiara B di adreazzoliana/ donnarummiana memoria o c’e’ qualcosa di vero?

    • Se entra la Red Bull in 3 anni siamo in Champions; vedi F1 con Verstappen; loro non entrano per partecipare o fare numero.
      Forza Azzurri sempre

    • Nulla …di RedBull , travisano la sede ( Austria ) della Holding ( capitale SudAmericano ) che sembra sia in dialogo per entrare nella società , la mossa Stefanelli supporta questa voce

  5. krakow tutto ci sta… però se fai una ricerca vedrai la Red Bull sembra in tutti i progetti ma se tanto mi dà tanto e la bufala di natale!…
    a me interessa le scadenze e finalmente entro luglio c’è l’obbligo da parte dell’Europa di avere le carte in regola tra Empoli e Comune se no niente finanziamenti…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here