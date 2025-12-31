Svolta nelle ultime ore per il futuro di Stefano Stefanelli e dell’Empoli. L’ex direttore sportivo del Pisa ha infatti trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto che lo legava alla Juventus, dove aveva ricoperto l’incarico di capo dell’area scouting. Stefanelli al momento non era operativo. Un passo formale, decisivo, che sblocca definitivamente il suo passaggio all’Empoli. Stefanelli ha sciolto l’ultimo nodo burocratico. Ora, libero da vincoli contrattuali con il club bianconero, è pronto a mettere nero su bianco l’accordo che lo legherà alla società azzurra, dove assumerà la prestigiosa carica di direttore sportivo, subentrando all’esonerato Gemmi.

L’ufficialità è attesa a breve, domani o dopodomani. Soltanto quando la notizia verrà formalizzata dai club si potranno conoscere con certezza i dettagli dell’intesa. In particolare, si scoprirà l’esatta durata del contratto che Stefanelli firmerà con l’Empoli, sebbene le voci di corridoio parlino di un accordo pluriennale.