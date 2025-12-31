Il prossimo fine settimana non si giocherà il campionato di Serie B per la sosta invernale per poi riprendere nel weekend del 10 gennaio le gare dell’ultima giornata del girone di andata. Dopo 18 turni, troviamo in testa alla classifica, a sorpresa, il Frosinone di Alvini con 38 punti con un punto di vantaggio sul Monza con 37. Al terzo posto il Venezia in grande rimonta nelle ultime giornate grazie a tre vittorie consecutive con 35 punti poi il Palermo con 33. Per la promozione diretta si presume che sarà una corsa tra queste quattro squadre per i primi due posti. Al quinto posto con 31 punti il Catanzaro che in questo momento possiamo definire la squadra più in forma del campionato con cinque vittorie consecutive conquistate. A pari punti con la squadra di Aquilani troviamo il Cesena con due punti di vantaggio sul Modena, che sta pagando un vistoso calo dopo un inizio di stagione in testa alla classifica.

A seguire un gruppetto di squadre racchiuse in pochi punti a ridosso dell’ultimo posto playoff attualmente occupato dalla Juve Stabia con 26 punti davanti proprio all’Empoli con 24 punti. La squadra di Dionisi si trova al momento al nono posto. Poco più indietro troviamo Padova, Avellino, Reggiana e Carrarese che hanno l’obiettivo primario della salvezza.

Nelle zone di bassa classifica troviamo appaiate a 17 punti tre big di questo campionato, Sampdoria, Spezia e Bari. Per tutte e tre le squadre si annuncia un mercato importante per poter raggiungere la salvezza senza troppi problemi. Soprattutto la Samp si sta già muovendo essendo a un passo da un doppio colpo importante come Brunori dal Palermo e Salvatore Esposito dallo Spezia. A seguire il Sudtirol e l’Entella con 16 punti, poi il Mantova al penultimo posto con 15 e infine il Pescara all’ultimo posto con 13 punti.

Come sempre un campionato molto equilibrato sia in testa che in coda con diverse squadre racchiuse in pochissimi punti che si daranno battaglia fino alla fine.