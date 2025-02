Il mercato in Italia si è chiuso ieri sera a mezzanotte ma in altri paesi è ancora aperto. E’ il caso della Turchia dove chiuderà l’11 febbraio e il Galatasaray sta guardando in casa Empoli per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club turco sta seguendo attentamente il difensore georgiano Saba Goglichidze e nella giornata di oggi ci sono stati contatti frequenti tra i due club.

L’Empoli ha respinto l’offerta a titolo definitivo dei turchi, anche perché poi dovrebbe attingere soltanto al mercato degli svincolati per la sostituzione. Non è da escludere che nei prossimi giorni il Galatasaray possa tornare alla carica ma l’Empoli difficilmente potrebbe accettare, salvo nel caso di un offerta davvero irrinunciabile.

Ricordiamo che domenica sera è saltato il suo passaggio alla Roma quando sembrava tutto fatto tra i club.