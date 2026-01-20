Il mercato invernale entra nel vivo e porta con sé un’insidia per l’Empoli, che si ritrova a gestire l’interesse del Verona per uno dei suoi pilastri difensivi: Nosa Obaretin. La situazione, che coinvolge anche il Napoli proprietario del cartellino, è in evoluzione ma al momento vede la società azzurra ferma sulle proprie posizioni. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, il Verona starebbe insistendo con forza per assicurarsi le prestazioni del difensore, e sembrerebbe aver già ottenuto il benestare del Napoli per un eventuale trasferimento. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’Empoli stesso. La dirigenza azzurra, infatti, è apparsa sinora assolutamente contraria all’idea di interrompere anticipatamente il prestito del calciatore, formalizzato la scorsa estate.

La posizione dell’Empoli è chiara e dettata da ragioni tecniche. Il classe 2003 nato a Forlì, è diventato in questa stagione un titolare fisso e un elemento cardine della retroguardia di mister Dionisi. Le sue prestazioni sono in crescita costante e la sua partenza a metà stagione creerebbe un vuoto significativo, richiedendo un rimpiazzo all’altezza e di pronta soluzione, cosa non sempre facile nel mercato di gennaio. L’unica, flebile, via d’uscita che potrebbe sbloccare la situazione, come già ipotizzato nei giorni scorsi, consisterebbe in un indennizzo “importante” a favore dell’Empoli. Più che un discorso economico (difficile da ipotizzare visto il contesto contrattuale), l’inserimento nell’affare di un giocatore proveniente da Napoli o Verona che possa interessare concretamente alla squadra azzurra e che soddisfi tutte le parti coinvolte. Al momento, non risultano pressioni dirette da parte del giocatore per forzare la mano e spingere per un trasferimento immediato. È logico, però, immaginare che l’idea di un salto in Serie A possa essere un’opzione allettante per Obaretin.

Per ora, il discorso sembra essere in fase di stallo. L’Empoli fa valere i termini dell’accordo estivo, deciso a non privarsi di un elemento fondamentale. Non è però da escludere che di qui alla fine della sessione di mercato possa spuntare una carta inaspettata capace di modificare lo scenario attuale. La finestra di gennaio ha ancora diverse giornate da vivere e tutto può succedere.