C’è un club, gallese ma che partecipa al campionato inglese, che negli ultimi anni si è fatto conoscere a livello mondiale. Un club che negli ultimi anni è passato dalla Nation League (la serie D inglese) alla Championiship (la serie B). Questo grazie ai soldi di due attori di Hollywood come Ryan Reynolds (su tutti, famoso per Deadpool) e Rob McElhenney. Il club si è fatto conoscere grazie alla docuserie in onda sulla piattaforma “Disney +”. E del Wrexham abbiamo in qualche modo già parlato inerentemente ad un interesse per Henderson.

Se però il calciatore scozzese, di fatto non è più affar dell’Empoli vista la scadenza contrattuale, spunta un altro interesse verso un giocatore che invece è totalmente di proprietà: Liberato Cacace. L’esterno di sinistra neozelandese, appetito in Italia da Cagliari e Pisa, avrebbe da qualche giorno gli occhi addosso anche dei draghi gallesi. Non risultano contatti diretti tra le parti ma l’interesse del club biancorossoverde, sembra trovare riscontro.

La volontà di Cacace e la miglior offerta all’Empoli, saranno ciò che farà differenza.