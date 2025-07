Si terrà nel corso di questo fine settimana la diciottesima edizione del Memorial Insieme per Emiliano, la manifestazione organizzata dal gruppo ultras Desperados per ricordare Emiliano Del Rosso, figura amatissima della maratona azzurra e non solo. L’evento si svolgerà in una nuova location: in località Gazzarini, a Fucecchio, in via Cavasonno 22. L’appuntamento prenderà il via oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, e proseguirà per tutta la giornata di domani, domenica.

Domenica mattina, alle ore 11, è previsto il tradizionale momento di raccoglimento al cimitero, per rendere omaggio non solo a Emiliano, ma anche a tutti gli Ultras scomparsi nel corso degli anni. Il programma della due giorni prevede tornei, DJ set, buon cibo, vino e birra. Non mancheranno aree dedicate ai più piccoli, con piscina e spazi ricreativi, a testimonianza di un evento che unisce memoria, sport e comunità.