La prossima settimana, quella che inizierà lunedì 7 luglio, segnerà finalmente il ritorno in campo dell’Empoli. Riprenderanno gli allenamenti, il pallone tornerà a rotolare sul prato, e inizieremo a raccogliere le prime indicazioni tecniche da parte di Guido Pagliuca, pronto a guidare la squadra nella nuova stagione. Come già anticipato in più occasioni, da un punto di vista tattico, il primo approccio dovrebbe essere legato al modulo che ha caratterizzato gran parte della scorsa stagione: il 3-4-2-1. Tuttavia, è lecito immaginare che il tecnico di Cecina abbia già in mente ulteriori soluzioni che potrebbero emergere nel corso del ritiro.

Non è ancora stata ufficializzata la data del primo allenamento, ma tutto lascia pensare che possa tenersi mercoledì o, al più tardi, giovedì. È possibile che già in serata la società diffonda un comunicato per confermare il programma e fornire maggiori dettagli in merito. I primi giorni della settimana dovrebbero essere impiegati per far sostenere le visite mediche.

Salvo sorprese dell’ultima ora, al primo giorno di lavoro – il tradizionale raduno – saranno presenti tutti i calciatori attualmente sotto contratto con l’Empoli. Al momento, l’unico volto nuovo, al netto dei rientri dai vari prestiti, è quello del trequartista Edoardo Saporiti. Non è però da escludere che, tra oggi e mercoledì o giovedì, possano aggregarsi altri elementi. I nomi più caldi in questo senso restano quelli di Fulignati, Ilie e Pagliai. Anche sul fronte delle convocazioni ufficiali per l’inizio del ritiro ci aspettiamo a breve una comunicazione da parte del club, che dovrebbe delineare il quadro in modo più chiaro. Com’è noto, quella che ci attende sarà un’estate lunga e densa di movimento: in vista dell’avvio ufficiale della stagione, fissato per il 15 agosto in Coppa Italia contro la Reggiana, la squadra subirà profondi cambiamenti. Ci saranno partenze da gestire, cessioni da definire e, soprattutto, diversi nuovi innesti da accogliere. Alcuni già noti e discussi, altri che al momento restano nomi ancora da scoprire.

Il ritiro precampionato si svolgerà interamente “in casa”: il quartier generale sarà Casa Azzurri, a Monteboro, con le sedute di allenamento che verranno distribuite tra lo stesso centro sportivo e il campo sussidiario. Non è da escludere che, per il lavoro atletico, possa essere previsto anche qualche appuntamento in piscina. Nei prossimi giorni sono attese anche le prime ufficialità relative al calendario delle amichevoli estive. Quello che ci attende sarà un percorso non privo di difficoltà e servirà pazienza, ma l’obiettivo – nonostante tutto – resta quello di costruire qualcosa di solido, competitivo e capace di offrire spunti interessanti sin da subito.