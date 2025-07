Sampdoria e Empoli sarebbero in contatto per un operazione di mercato che coinvolge più giocatori. Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano ligure Secolo XIX, il terzino sinistro cipriota Nikolas Ioannou, classe 1995, sarebbe destinato verso Empoli con due giovani contropartite azzurre a Genova: l’attaccante portoghese Herculano Nabian, 21enne reduce dal prestito in Spagna al Merida e al Leiria in Portogallo con zero gol in 19 presenze e il trequartista Noah El Biache, 20enne che l’anno scorso ha giocato nella Primavera dell’Empoli realizzando tre reti in 32 presenze.

Ioannou rappresenta un profilo di esperienza per il campionato di Serie B avendo giocato oltre 100 partite tra Como e Sampdoria. Il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro e all’occorrenza in grado di agire anche come difensore centrale. In questa stagione ha totalizzato 28 presenze con la maglia della Samp tra campionato e Coppa Italia realizzando anche tre gol.

Vedremo nei prossimi giorni gli eventuali sviluppi di questa indiscrezione che vi abbiamo riportato per come è uscita o se si tratterà di una delle tante voci destinate a spengersi in tempo di mercato.