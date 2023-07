Iniziamo con il dire che il calciomercato si è ufficialmente aperto e, fino al primo di settembre, si potranno fare le varie contrattazioni. Siamo quindi in una fase ancora embrionale ma, a dispetto anche del passato, già si sono registrati alcuni movimenti ufficiali e per altre situazioni siamo davvero vicini alla concretezza. La volontà della società, oltre al non smembrare la squadra, è quella di consegnare a mister Zanetti un gruppo solido e già vicino a quello definitivo per l’inizio del ritiro. Vediamo allora cosa è successo e cosa potrebbe succedere:

PARTENZE

Ormai è già agli archivi il passaggio di Vicario al Tottenham per la cifra record di 19 mln più bonus. Ci sono state poi tutte le partenze derivanti dai fine prestiti e contratti, ed anche dai riscatti non esercitati. L’addio a De Winter, Pjaca, Vignato, Satriano, Destro, Akpa Akpro e Cambiaghi è definitivo. Un addio che si dovrebbe consumare entro non molto tempo è quello con Fabiano Parisi. Su di lui c’è forte la Juve con la quale si sta provando a trovare l’intesa; al momento ballano un paio di milioni e con questi l’Empoli vorrebbe anche il prestito di una contropartita tecnica. Il nome di Tommaso Baldanzi non è assolutamente da depennare dalla lista delle possibili cessioni, anche se si farà di tutto per trattenerlo: Milan, Napoli e Lazio ci pensano seriamente. Anche per Fazzini si potrebbe fare lo stesso ragionamento ma, le ultime giornate non hanno dato particolari input. Una situazione tutt’altro che definita è quella di Liam Henderson che ha nel Bari e nel Palermo due grandi estimatori. Potrebbe succedere altro? assolutamente si ma al momento non ci sono grandi informazioni. I rientranti Merola e Crociata sono destinati a ripartire con il primo che dovrebbe restare a Pescara.

ENTRATE

L’obiettivo adesso è quello di andare a trovare un portiere solido. In cima alla lista di gradimento c’è sempre Elia Caprile del Bari, non da scartare però le candidature di Cragno, Carnesecchi (difficile) ed Audero. La sensazione è che il nome sia tra questi. Con la partenza di Parisi si dovrà assolutamente cercare un nuovo terzino sinistro. Anche qui c’è al momento una classifica delle preferenze e questa vede Beruatto del Pisa in pole position. Buoni poi anche gli altri nomi che abbiamo battuto in questi giorni. Restando in orbita Parisi, abbiamo detto che l’Empoli vorrebbe dalla Juve – se fossero loro gli acquirenti – una contropartita; il nome buona dovrebbe essere tra Ranocchia e Miretti. L’Empoli si è ripreso Razvan Marin con un discreto sconto sul nuovo riscatto e, senza spendere un euro ed a titolo definitivo, anche Alberto Grassi. Si guarda con attenzione al reparto offensivo ed il nome di Folorunsho del Napoli è davvero caldo, la sensazione è che si possa chiudere in tempi non lunghi. Sempre davanti si è fatto largo il nome di Daniel Maldini che potrebbe arrivare in prestito dal Milan. Sembra ormai sfumata la possibilità di tornare su Akpa (poi magari a fine sessione tutto potrebbe succedere) ed allora di moda torna il nome di Szymon Zurkowski, anche se lo Spezia spara alto. Anche Bastoni e Corrado tra i giocatori appuntanti sul taccuino.