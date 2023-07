Mancava soltanto la parte ufficiale, per il resto ormai era tutto già definito da un paio di giorni. Cosi come per Marin, anche per Alberto Grassi arriva la conferma ad Empoli nonostante non fosse stato esercitato il diritto di riscatto. Empoli e Parma hanno trovato l’accordo che accontenta tutte e tre le parti.

Per Alberto Grassi si parla di un titolo definitivo, contratto triennale. In questa trattativa non è corso denaro, il titolo è quindi gratuito, con il Parma che però avrà una percentuale sulla rivendita futura. Anche Grassi quindi è già parte integrante della rosa e sarà presente al ritiro fin dalla prima ora, andando a ricostituire con Marin il duo davanti alla difesa. Un veloce bentornato al ragazzo di Lumezzane.