Finisce l’avventura di Antonio Buscè come allenatore della Primavera dell’Empoli. Se ne va uno degli ultimi veri cuori azzurri, uno di quelli che ha vissuto un Empoli molto più genuino di quello attuale da calciatore, fino all’incredibile/magica/surreale notte del playout con il Vicenza. Come anticipato nei giorni passati, la notizia era nell’aria, e l’ufficialità arriva dai canali di Monteboro che con una nota vanno a ringraziare quanto fatto da Antonio per i nostri colori, e da calciatore, e da allenatore. Soprattutto in questa sua “seconda vita”, Buscè ha riportato risultati unici come lo scudetto U16 e quello Primavera.

Dovrebbe andare ad allenare in serie D, a Vibo Valentia, ma ancora non è arrivata questo tipo di ufficialità. Un percorso che finisce con qualche punto interrogativo – come sempre nelle grandi storie d’amore – con forse un progetto che non vedeva più la medesima visione. Antonio Buscè, è uno di quelli che faranno parte per sempre della virtuale HALL OF FAME, arrivato come giocatore in azzurro nel 2002 per restarci sette anni, giocando 242 volte. Poi il ritorno in quella stagione maledetta ma unica, del 2011-12. Un ultimo anno a Pisa e poi, appese le scarpe al chiodo, nel 2013 inizia la sua avventura nella “cantera” di Monteboro.

Chissà che tra un pò di tempo non si possa scrivere … certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…