Ne stiamo parlando tanto e, sicuramente, continueremo a farlo ancora a lungo. Jacopo Fazzini è, senza alcun dubbio, il pezzo più pregiato della bottega di Monteboro. Su di lui si sono posati moltissimi occhi: tanti club, soprattutto italiani, hanno manifestato un interesse concreto nei confronti del classe 2003, ormai ex prodotto della Primavera azzurra. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, sarebbe la Fiorentina ad aver effettuato un deciso passo in avanti, tanto da essere balzata in pole position nella corsa al centrocampista. I contatti tra i due club sembrano intensi e frequenti, anche perché, elemento tutt’altro che marginale, ci potrebbe essere il gradimento dello stesso Fazzini all’idea di vestire la maglia viola.

Le cifre restano quelle già circolate: si parte da una base di circa 10 milioni di euro, a cui aggiungere bonus. L’obiettivo dell’Empoli è quello di chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni complessivi. Naturalmente, questo non esclude affatto le altre piste, con la Lazio di Maurizio Sarri che resta molto vigile. I biancocelesti hanno già avuto contatti sia con l’entourage del giocatore che con la società azzurra. Ma, ad oggi, va registrato lo scatto della Fiorentina, che sembra aver messo il muso davanti a tutti nella corsa a Jacopo Fazzini. Saranno comunque necessarie ancora alcune settimane per capire con esattezza dove approderà il talentuoso numero 10 dell’Empoli.