Uno dei passaggi più interessanti della conferenza stampa del neo tecnico Pagliuca e del ds Gemmi, è stato quello relativo ai “senatori azzurri” Alberto Grassi ed Emmanuel Gyasi. Entrambi i calciatori sono a tutti gli effetti di proprietà dell’Empoli, visto che hanno un contratto in essere anche per la prossima stagione, e almeno teoricamente dovrebbero essere presenti al raduno pre-campionato che darà il via alla nuova stagione. Tuttavia, dalle parole del direttore Gemmi, però, si può arguire che il loro futuro sarà lontano da Empoli.

“Per quanto riguarda Grassi e Gyasi, o giocatori similari, è un discorso di compartecipazione, dipende anche dalla loro volontà. Noi non chiudiamo la porta, ma dalla percezione che ho, e sono sincero, credo che loro abbiano la voglia di cambiare. Vengono da un percorso di due anni, forse è un bene per tutti che cambino aria e che si riporti un po’ di entusiasmo dall’esterno e che alimenti quello che già abbiamo”

Difficile, a questo punto, prevedere che questi due calciatori possano rimanere in rosa anche per la prossima stagione. Verrà probabilmente cercata una sistemazione che possa accontentare tutti, perché l’idea della società sembra essere quella di creare entusiasmo con calciatori nuovi che non abbiano vissuto l’esperienza negativa della retrocessione.