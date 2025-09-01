Di lui si era parlato su queste pagine a fine luglio, seguendo un’indiscrezione che era stata rilasciata da “Il Tirreno“. Il giocatore piaceva, c’erano stati dei contatti, poi però la società era virata da altre parti e la situazione sembrava essere definitivamente depennata. Invece, in queste ultimissime ore di mercato, si torna su Cas Odenthal, difensore centrale olandese classe 2000. Il calciatore è di proprietà del Sassuolo.

Nella scorsa stagione, Odenthal è stato protagonista nella prima parte di campionato, risultando praticamente un titolare fisso nelle prime giornate. Tuttavia, da febbraio è completamente sparito dai radar: l’ultima presenza risale al 1° febbraio, quando entrò nel finale della vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia di Pagliuca. Da quel momento, solo panchine e tre esclusioni totali dai convocati. In totale Odenthal porta con se 82 presenze in serie B, divise tra Sassuolo e Como.

Stando a quanto arriva da Milano, come ribattuto poco fa dai colleghi di “Sky Sport”, l’Empoli potrebbe essere davvero vicino alla chiusura. Nel caso andremo ad aggiornare questo stesso pezzo.