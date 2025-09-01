Di lui si era parlato su queste pagine a fine luglio, seguendo un’indiscrezione che era stata rilasciata da “Il Tirreno“. Il giocatore piaceva, c’erano stati dei contatti, poi però la società era virata da altre parti e la situazione sembrava essere definitivamente depennata. Invece, in queste ultimissime ore di mercato, si torna su Cas Odenthal, difensore centrale olandese classe 2000. Il calciatore è di proprietà del Sassuolo.

Nella scorsa stagione, Odenthal è stato protagonista nella prima parte di campionato, risultando praticamente un titolare fisso nelle prime giornate. Tuttavia, da febbraio è completamente sparito dai radar: l’ultima presenza risale al 1° febbraio, quando entrò nel finale della vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia di Pagliuca. Da quel momento, solo panchine e tre esclusioni totali dai convocati. In totale Odenthal porta con se 82 presenze in serie B, divise tra Sassuolo e Como.

Stando a quanto arriva da Milano, come ribattuto poco fa dai colleghi di “Sky Sport”, l’Empoli potrebbe essere davvero vicino alla chiusura. Nel caso andremo ad aggiornare questo stesso pezzo.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

27 Commenti

    • È svincolato e possiamo prenderlo anche domani
      Odenthal non male ma manca un quarto d’ora dopo tutto il tempo che hai avuto
      Inoltre non hanno preso nessun centrocampista di esperienza e vogliono puntare su Popov Nasti e Pellegri davanti

      O bene bene o male male

  6. Odenthal (se preso) completa la difesa e la rende di fatto la migliore del campionato.
    Ribadisco che bastava ben poco per fare non una buona squadra, ma la squadra da battere e per questo serviva un centrocampista offensivo e una punta da 15 gol, con questi innesti si poteva aspettare il rientro di Pellegri e lo sbocciare dei talenti di Ilie, Popov e Shpendi….
    pazienza…

  7. Non penso che diventerebbe la migliore del campionato Riccardo, cosi come non era la peggiore in queste prime due giornate, soprattutto dopo Reggio Emilia dove per tanti Guarino non adeguato e Obaretin sopravvalutato ed invocavano Curto che in realtà non aveva convinto in Coppa e con il Padova.
    Ci vuole equilibrio e ci sarebbe voluto anche se avessero preso Vlahovic o Adorante

  11. Odenthal: 2 promozioni negli ultimi 2 anni. Col Como e col Sassuolo. Marcantonio di 1,90. Centrale. 25 anni, nel pieno della maturità.

  19. Più che altro speriamo in Popov e che non faccia il Bonazzoli di turno…
    Inizio a tutta e dopo 5 partite sparisce ormai lo fa da diversi anni…

  21. Il sito dell Empoli riporta in articolo con tutte le operazioni. C è Ghion ma non l altro. Quindi si presume non se ne sia fatto niente

  25. Vedrai…non è che lavoravano sottotraccia…non c’erano proprio tracce🤣🤣🤣Mi sembravano troppo bravi… Vabbè avranno valutato di essere a posto con Ghion e la punta (forse).

