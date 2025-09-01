Andrea Ghion, chiacchierato da qualche giorno (notizia lanciata proprio su queste pagine), ha firmato ed è ufficialmente un calciatore azzurro. Il classe 2000 arriva dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto ed obbligo di riscatto (questo in caso di promozione). Parliamo di un centrocampista centrale, giocatore di assoluta esperienza e qualità. Un colpo davvero importante per la categoria.

Ghion porta in dote 57 partite nel campionato di serie B con un gol e due assist. Ha vestito le maglie di Perugia, Carpi, Catanzaro e Sassuolo. Lo scorso anno, in B con i neroverdi, 23 presenze. Ad Andrea il nostro più caloroso benvenuto ad Empoli !!!