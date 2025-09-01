Andrea Ghion, chiacchierato da qualche giorno (notizia lanciata proprio su queste pagine), ha firmato ed è ufficialmente un calciatore azzurro. Il classe 2000 arriva dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto ed obbligo di riscatto (questo in caso di promozione). Parliamo di un centrocampista centrale, giocatore di assoluta esperienza e qualità. Un colpo davvero importante per la categoria.
Ghion porta in dote 57 partite nel campionato di serie B con un gol e due assist. Ha vestito le maglie di Perugia, Carpi, Catanzaro e Sassuolo. Lo scorso anno, in B con i neroverdi, 23 presenze. Ad Andrea il nostro più caloroso benvenuto ad Empoli !!!
Benvenuto a Empoli!
Bel colpo avanti così
Kastanos la ciliegina Un difensore una necessità
Sinceramente non lo conosco. Solo sentito dire. Qualcuno che lo conosce bene? Forte?
Kastanos secondo me resta a Verona…
E allora avanti con Bianchi
Ho sperato tutta l’estate in sogni di gloria, con la voglia di tornare a dominare…. alla luce di questi acquisti (e di tutto il mercato in genere) credo che sia giusto accantonare le aspirazioni per un campionato che vivrà di luci e ombre (sperando che le prime siano maggiori delle seconde).
È giusto dire che la Società non aveva promesso nulla, ma un pochino più di ambizione credo che fosse lecito aspettarsela…. finalmente il mercato sta finendo così avremo modo di riflettere su questi ragazzi che i più, francamente non conoscono …. ad oggi in cuor mio spero in una tranquilla salvezza, anche se so che in B non esiste…..
Pensiero più che lecito Riccardo, ma ti invito a rammentare due stagioni in particolare, la 2008/2009 e la 2019/2020, entrambe successive a retrocessioni dalla A, entrambe precedute da proclami, favori dei pronostici e campagne acquisti più o meno eclatanti, ed entrambe sviluppatesi e conclusesi in maniera piuttosto negativa (tra gioco deludente, esoneri di allenatori ecc.). Mettici pure la stagione appena trascorsa di Sampdoria, Frosinone e Salernitana. Questo per dire che spesso volare bassi e paga e che non sempre grandi nomi sfociano in grandi risultati.
Caro Riccardo ma tu hai visto tutte le partite di tutte le squadre in questi due primi turni prima di esprimere certi giudizi?…a mio avviso assolutamente no…io me le sono guardate tutte…tralasciando quelle di A perché a me interessa solo l’Empoli…e posso garantirti che…sulla carta…ne ho viste veramente poche superiori alla nostra…anche il tanto decantato Palermo…a parte Phoianpalo…che sicuramente è un lusso per la cadetteria, come lo sarà Pellegri se non sarà perseguitato da problemi fisici…per il resto non ha nulla più di noi…(gioca con Gyasi e Ranocchia che noi ad Empoli li abbiamo sempre criticati e con un portiere, Joronen che a Venezia lo misero in panchina da quante ne combinava)…non farti ingannare dai nomi e dal fatto che noi veniamo dalla A (lo scorso anno la Sampdoria aveva giocatori piu da A che da B e guarda che fine ha fatto)…in B servono giocatori congeniali a questa categoria e…sempre sulla carta perché poi sarà sempre il campo a dare l’ultimo giudizio…noi abbiamo fatto un ottima squadra per questa categoria…certo avendo cambiato 11/11 è logico che ci vorrà un po di tempo ma stai tranquillo che sapremo dire la nostra…
Se è per questo “Magico” anche un anno fa, fino a dicembre, si credeva che si fosse nettamente superiori ad 8 squadre che facevano il ns campionato…. mentre alla fine….. siete troppo inclini a sopravvalutare le competenze degli uomini del Pres e la loro capacità di scelta…. e sono gli stessi che un anno fa (tanto per la cronaca) ci portavano i Vasquez, i Colombo e gli Esposito…..
Non mi sembra che le pronosticate per la serie A facciano sfaceli anzi con la partita vinta ( e non regalata ) ieri eravamo da soli in testa quindi credo che possiamo arrivare nelle prime 8 e poi lottare per passare per terza
Concordo su tutto.
Anzi, avendo speso poco o nulla forse rimane qualcosa per un eventuale colpo a gennaio se la classifica lo merita.
Spendere poco e magari bene,non dovrebbe essere una colpa, anzi.
L’Empoli è questo ,ed è giusto che sia così, chi non lo capisce, ha innumerevoli squadroni che spendono e spandono ( parecchi a discorsi…tanto li ripescano o gli insabbiano inchieste) e altre che tutti gli anni partono per vincere scudetti e coppe per cui tifare .
Poi ci sono, è vero, anche L’Al Hilal , il Manchester, e il PSG…..
Sei rimasto in 9 per errori grossolani tuoi, non per colpa divina…. abbiamo perso e quindi bisogna stare zitti….. con questo, in B è difficile trovare una squadra che ammazzi il campionato fin da subito (capita, se capita, ogni 10 anni) e i risultati contano il giusto, soprattutto ad agosto….
Piano piano, zitto zitto, sotto traccia…. l’Empoli ha fatto un bel mercato: via tutti i vecchi, dentro tutti i nuovi. E se a Reggio non succedeva quello che è successo, s’era già primi in classifica. Da soli.
Concordo al 100% però attenzione come non esiste una tranquilla salvezza per lo stesso meccanismo non ci viene precluso un campionato di media/alta classifica La B è questa Da oggi tocca al mister facci fare il salto di qualità necessario
Cmq se i “colpi” della A come quello di Vardy 38 anni della Cremonese o di Albiol 40 anni del Pisa, be allora meglio i ns vituperati acquisti
Benvenuto
Buonasera, io so che se l’empoli viene promosso in serie a subito il primo anno i 25 milioni del paracadute gli vengono tolti. Quindi addio sogni di gloria
Ma che stai a dire. Quelli sono nostri. Anzi ipoteticamente torni in A e retrocedi subito siccome avresti fatto 3 anni su 4 in A prenderesti sempre 25 milioni e non 15 come una normale neo promossa che retrocede subito. Informati meglio.
Intanto una neopromossa ne prende 10
Bevi di meno azzurro.
Vatti a leggere il regolamento
Cocchi è tutti gli altri ma dv sono oggi? Che siete tutti in ferie ? Aggiornamenti scrivete qualcosa gli anni passati facevano gli aggiornamenti l ultimo giorno, si va sempre a peggiorare
