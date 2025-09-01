L’Empoli perfeziona nelle ultimissime ore di mercato un’uscita. Il classe 2004 Andrea Sodero passa in prestito alla Pianese.
Questo il comunicato ufficiale:
L’US Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con l’Empoli FC per il trasferimento in bianconero di Andrea Sodero, che si lega alle zebrette con la formula del prestito.
Nato ad Arezzo nel 2004, Sodero si forma nel settore giovanile dell’Empoli, mettendosi in luce soprattutto grazie alle sue doti offensive. Per due anni di fila partecipa alla Viareggio Cup: nella stagione 2021/22 proprio con gli azzurri, realizzando quattro reti in cinque presenze e trascinando la sua squadra alla semifinale del torneo, mentre l’anno successivo difende i colori del Pisa. Nella stagione 2023/24 torna ad Empoli, dove oltre a disputare un’annata da protagonista nel campionato di Primavera 1, impreziosita da quattro gol e nove assist, mette a referto la sua prima presenza in Serie A, il 13 gennaio 2024 contro l’Hellas Verona. Nella stagione appena conclusa, Sodero veste la maglia dell’Atalanta Under 23.
