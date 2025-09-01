C’è anche il difensore azzurro Gabriele Guarino tra i giocatori convocati dal tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini. Il difensore ha già raggiunto Tirrenia e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento. Sostituisce Comuzzo che ha già lasciato il ritiro per infortunio.
Oltre a Guarino, ricordiamo che è stato convocato in Under 21 anche l’altro giocatore azzurro Brando Moruzzi.
…e Popov in nazionale under 20 ucraina
Occome si fa a convocare Guarino in under 21 !! Scarso scarso scarso
Se fa una ca….come ha fatto a Reggio…baldini lo rincorre con un legno
Come siamo belli…dopo le amichevoli e la coppa Italia era gia catalogato come il perno della difesa…dopo un errore ingenuo per giunta dopo un primo tempo giocato che stava giocando ad alti livelli,appeso in croce…ma se puta caso poi appena giocherà fa delle prestazioni importanti,vi rimangiate quello che dite o almeno rimaniamo coerenti?calma ragazzi…lui…Popov…e pochissimi altri sono il nostro patrimomio…
Pianeta Empoli … un sito azzurro dove di tifosi se ne vede o meglio se ne legge, sempre meno … Sembra un oggetto raro … sembra che i falli da rigore (uno solo tra l’altro) li faccia solo lui, quindi hai voglia di esser stato uno dei più positivi durante il precampionato … Ahhhh già …già con la Reggiana in coppa il suo avversario aveva fatto goal … ma andatevi a rivedere l’azione … sul cross dalla destra la palla picchia addosso ad un nostro giocatore e fortunosamente va a finire sui piedi del loro centravanti che poi la butta dentro. A Carrara ha disputato UN BEL CAMPIONATO, COME ANCHE IGNACCHITI A REGGIO, MA COME SEMPRE UN SON BONI CHE A POCO … MA TIFATE PER I NOSTRI AZZURRI INVECE DI DENIGRARLI. A ME PARE CHE SIANO ALCUNI TIFOSI AD ESSERE SCARSI … SCARSI … SCARSI … TIFOSI! …………