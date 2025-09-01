C’è anche il difensore azzurro Gabriele Guarino tra i giocatori convocati dal tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini. Il difensore ha già raggiunto Tirrenia e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento. Sostituisce Comuzzo che ha già lasciato il ritiro per infortunio.

Oltre a Guarino, ricordiamo che è stato convocato in Under 21 anche l’altro giocatore azzurro Brando Moruzzi.