Lento

Ci sono sconfitte originate da cattive prestazioni e altre, figlie quasi esclusive dell’ingenuità e dell’inesperienza. Difficile trovare differenti chiavi di lettura dal k.o. di Reggio Emilia, se non attraverso una preoccupante incapacità degli azzurri di gestire una situazione di vantaggio ai limiti dell’autolesionismo. Se a ciò si aggiungono penalizzanti decisioni arbitrali, rigide e contraddittorie al tempo stesso, la frittata è fatta. Gli azzurri escono sconfitti dal Mapei Stadium dopo essere stati in pieno controllo del match per oltre quaranta minuti, dimostrando una chiara supremazia in termini di qualità e organizzazione nei confronti della Reggiana. Un ottimo primo tempo vanificato da due minuti di follia nei quali gli azzurri pongono in atto il suicidio perfetto, restando in nove uomini e spianando la strada ai modesti avversari in maglia granata. La Reggiana quasi non crede a tanta grazia. Gli uomini di Pagliuca subiscono lo scotto di una serie B in cui mestiere e malizia spesso giocano un ruolo decisivo e le distrazioni si pagano un prezzo carissimo.

Adagio

L’episodio che altera il corso naturale del match va ascritto al 42° del primo tempo quando Guarino, anziché temporeggiare e contrastare il mestierante attaccante reggiano Gondo in area di rigore, lo cintura goffamente determinando un penalty ineccepibile e una fiscalissima espulsione dopo revisione al VAR. Fino a quel momento avevamo assistito a una gara in cui l’Empoli aveva trovato in avvio un gol di pregevolissima fattura. Illuminata verticalizzazione di un ispirato capitan Ignacchiti per il movimento perfetto del sempre più sorprendente Popov. Poi, una mezz’ora in cui gli azzurri hanno manifestato una chiara supremazia territoriale per fraseggio e sapiente gestione del vantaggio. All’improvviso l’episodio che ribalta tutto, cui fa seguito la disattenzione difensiva che porta all’espulsione di Obaretin. Doppia inferiorità numerica e gara virtualmente conclusa anzitempo, tra l’amarezza e l’incredulità generale. In primis della Reggiana stessa che forse non si aspettava tanta benevolenza da parte del destino. Il secondo tempo è puramente accademico anche se l’Empoli avrebbe l’occasione per capovolgere clamorosamente una sorte già scritta. Ma non è serata. Due spinte praticamente identiche, l’una di Papetti su Ilie l’altra di Ignacchiti su Quaranta, vengono valutate in modo completamente diverso e gli azzurri devono arrendersi alla sconfitta e alla propria ingenuità.

Andante

A Reggio Emilia l’Empoli aveva in campo una formazione dall’età media di poco superiore ai 23 anni. È una delle squadre più giovani della B, peraltro andata incontro a una radicale rivoluzione dell’organico. Inevitabile che, in un campionato complesso e impegnativo come quello cadetto, dove fattori ambientali e singoli episodi fanno spesso la differenza, si possa pagare dazio in termini di esperienza e malizia. I giovani possono offrire tanto sul piano di freschezza, entusiasmo e motivazioni ma occorre mettere in conto che il percorso di maturazione e di gestione emotiva dei vari momenti della gara, non sia stato ancora ultimato. Guarino e Obaretin hanno commesso errori dai quali sapranno trarre gli elementi per alimentare il proprio processo di crescita. Nessun allarmismo. Anche nella sconfitta, figlia più di episodi e incertezze individuali che della prestazione collettiva, i ragazzi di Pagliuca hanno dimostrato di aver già acquisito una chiara fisionomia di gioco. Alcuni giocatori come Fulignati, Lovato, Ignacchiti, Elia e Carboni sembrano già ben integrati e allineati con le idee tattiche del mister. Mentre Popov, in attesa di veder crescere numericamente il reparto offensivo, a dispetto dell’età, sta dimostrando di avere mezzi e stoffa per sorprendere.