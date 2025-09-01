Lento
Ci sono sconfitte originate da cattive prestazioni e altre, figlie quasi esclusive dell’ingenuità e dell’inesperienza. Difficile trovare differenti chiavi di lettura dal k.o. di Reggio Emilia, se non attraverso una preoccupante incapacità degli azzurri di gestire una situazione di vantaggio ai limiti dell’autolesionismo. Se a ciò si aggiungono penalizzanti decisioni arbitrali, rigide e contraddittorie al tempo stesso, la frittata è fatta. Gli azzurri escono sconfitti dal Mapei Stadium dopo essere stati in pieno controllo del match per oltre quaranta minuti, dimostrando una chiara supremazia in termini di qualità e organizzazione nei confronti della Reggiana. Un ottimo primo tempo vanificato da due minuti di follia nei quali gli azzurri pongono in atto il suicidio perfetto, restando in nove uomini e spianando la strada ai modesti avversari in maglia granata. La Reggiana quasi non crede a tanta grazia. Gli uomini di Pagliuca subiscono lo scotto di una serie B in cui mestiere e malizia spesso giocano un ruolo decisivo e le distrazioni si pagano un prezzo carissimo.
Adagio
L’episodio che altera il corso naturale del match va ascritto al 42° del primo tempo quando Guarino, anziché temporeggiare e contrastare il mestierante attaccante reggiano Gondo in area di rigore, lo cintura goffamente determinando un penalty ineccepibile e una fiscalissima espulsione dopo revisione al VAR. Fino a quel momento avevamo assistito a una gara in cui l’Empoli aveva trovato in avvio un gol di pregevolissima fattura. Illuminata verticalizzazione di un ispirato capitan Ignacchiti per il movimento perfetto del sempre più sorprendente Popov. Poi, una mezz’ora in cui gli azzurri hanno manifestato una chiara supremazia territoriale per fraseggio e sapiente gestione del vantaggio. All’improvviso l’episodio che ribalta tutto, cui fa seguito la disattenzione difensiva che porta all’espulsione di Obaretin. Doppia inferiorità numerica e gara virtualmente conclusa anzitempo, tra l’amarezza e l’incredulità generale. In primis della Reggiana stessa che forse non si aspettava tanta benevolenza da parte del destino. Il secondo tempo è puramente accademico anche se l’Empoli avrebbe l’occasione per capovolgere clamorosamente una sorte già scritta. Ma non è serata. Due spinte praticamente identiche, l’una di Papetti su Ilie l’altra di Ignacchiti su Quaranta, vengono valutate in modo completamente diverso e gli azzurri devono arrendersi alla sconfitta e alla propria ingenuità.
Andante
A Reggio Emilia l’Empoli aveva in campo una formazione dall’età media di poco superiore ai 23 anni. È una delle squadre più giovani della B, peraltro andata incontro a una radicale rivoluzione dell’organico. Inevitabile che, in un campionato complesso e impegnativo come quello cadetto, dove fattori ambientali e singoli episodi fanno spesso la differenza, si possa pagare dazio in termini di esperienza e malizia. I giovani possono offrire tanto sul piano di freschezza, entusiasmo e motivazioni ma occorre mettere in conto che il percorso di maturazione e di gestione emotiva dei vari momenti della gara, non sia stato ancora ultimato. Guarino e Obaretin hanno commesso errori dai quali sapranno trarre gli elementi per alimentare il proprio processo di crescita. Nessun allarmismo. Anche nella sconfitta, figlia più di episodi e incertezze individuali che della prestazione collettiva, i ragazzi di Pagliuca hanno dimostrato di aver già acquisito una chiara fisionomia di gioco. Alcuni giocatori come Fulignati, Lovato, Ignacchiti, Elia e Carboni sembrano già ben integrati e allineati con le idee tattiche del mister. Mentre Popov, in attesa di veder crescere numericamente il reparto offensivo, a dispetto dell’età, sta dimostrando di avere mezzi e stoffa per sorprendere.
Comunque l espulsione di Guarino non è fiscalissima. I giocatori devono imparare il regolamento. Su un rigore nin emai espulsione se entri di piede x prendere il pallone, lo diventa se davanti al portiere il tuo fallo è con le mani. Quindi rigore più rosso. Mai arreggere in area se davanti al portiere
N.i.c.o. R.a.f.f.i gran giornalista, pezzo che condivido pienamente.
La B è un tritacarne, gente: Appena abbassi un po’ la concentrazione (da agosto a giugno) ti castiga. Come ha fatto la Reggiana con noi venerdi sera. Partita dominata, in controllo, un bellissimo Empoli. Allenti fatalmente la tensione (sembrava tutto troppo facile) e la frittata è dietro l’angolo.
Ho visto quasi tutte le partite di questi primi due turni di campionato ed ho notato che ci sono state tante espulsioni…ho visto che la dove in area di rigore un calciatore viene “cinturato” o tirato per la maglia viene fischiato il rigore…se si protesta troppo “vivacemente” si viene espulsi…a me sembra che da parte della classe arbitrale ci sia stata una grande “stretta” in questo senso e di questo credo che bisogna prenderne atto quanto prima, specialmente la nostra squadra e mister Pagliuca perché altrimenti rischiamo di finire poche partite in undici…(ho visto diversi allenamenti in fase di “preparazione” e durante le cosiddette partitelle, fatte in campo “ridotto”, l’attività principale era “fermare” l’avversario spesso con spinte e “cinture”)
Se giocheremo con l atteggiamento di Reggio ,
ci saranno tante espulsioni per i Ns 3 difensori , se giochi a 2 in mezzo quando saltano il centrocampo hanno tanto spazio in verticale , ed anche per i componenti della panchina
mi sembra che siano sempre molto nervosi
ripeto :partita non giudicabile 10 contro 11 figuriamoci in 9…le espulsioni ci dovrebbero essere per falli di reazione,bestemmie,interventi pericolosi,gli altri casi farei come nel basket:fuori da un minimo di 5 minuti a un massimo di 15,sarebbe una giusta punizione e metteresti in difficolta’ temporanea la squadra che la subisce senza stravolgere e falsare la partita.fammela rigiocare 11contro11,non credo che perdevamo cosi’ facilmente.
Il calcio non è come il basket che puoi entrare e riuscire anche 30 volte a partita. Nel calcio non puoi perdere il ritmo di gioco. Sennò si potrebbe fare anche con le sostituzioni Quindi le espulsioni non possono essere a tempo (anche perchè poi le vorresti anche per i cosi detti cartellini arancioni che alora parte la polemica è di più, è un pò di meno, era rosso, no meglio fuori 5 minuti, il caos). Quindi le espulsioni devono essere definitive, poi su quali concetti escluderle giustamente si potrebbe cambiare qualcosa, però maremma ladra lo devi sapere che è così e non devi cinturare, basta. O fai rigore con i piedi o lo lascia tirare sperando che pari Fulignati. La cintura è l’ unica cosa che non doveva fare.
Insomma se uno è lanciato verso la porta, per me rimane giusta l’espulsione. Altrimenti si giocherebbe a rugby.
Detto questo si può anche “sbilanciare” con il corpo e non con le mani l’avversario. Semplicemente bisogna diventare più furbi. Purtroppo Guarino lo vedo molto molto statico.
Bravo se tutti siamo piazzati, ma mooolto meno in campo aperto o nell’1vs1. Tra l’altro Gondo l’aveva già affrontato e ci è cascato ancora. Per una squadra come la Carrarese da salvezza andava bene. Per una squadra che ogni tanti avrà il pallino del gioco andrà altrettanto bene? Il mister deve farci caso su queste cose. Se il piano di gioco è difesa e contropiede, Guarino può dire la sua (deve comunque migliorare). Se è invece tenere la palla, farla girare e verticalizzare, attenzione. Forse meglio lasciare Lovato che nll’1vs1 è una spanna sopra.
Non ci resta che riprenderci i 3 punti domenica 14 contro lo Spezia. Curto e Ebuhei al posto di Guarino e Obaretin.
Ebuehi credo sia in partenza e poi in difesa lo portano via di peso con quelle gambe secche. Più probabile Carboni centrale sx