Attacco e difesa, sono questi i due reparti sui quali l’Empoli dovrà intervenire in maniera più corposa e con tempistiche piuttosto rapide. Se in avanti sono già emersi alcuni nomi di interesse, anche per il pacchetto arretrato la società è al lavoro con attenzione, tenendo d’occhio diversi profili che si sono messi in mostra nell’ultima stagione di Serie C. La linea scelta dal club sembra chiara: puntare su giovani che abbiano dimostrato qualità, continuità e fame. In questo contesto emerge il nome di Gabriele Pagliai, classe 2002, empolese di nascita ma che non ha mai vestito la maglia dell’Empoli.

Pagliai è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Picerno, in cui ha rappresentato una delle colonne della formazione lucana. Impiegato stabilmente sulla corsia destra, ha collezionato presenze, minuti e prestazioni convincenti, guadagnandosi le attenzioni di diversi osservatori e addetti ai lavori, che lo considerano ormai maturo per provare il salto in Serie B. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, il difensore ha poi giocato a Novara e a Casarano, prima di approdare in Basilicata. Nella stagione appena conclusa ha arricchito il suo bottino con due reti e tre assist, a conferma di una buona propensione offensiva e di una crescita costante.

Per Pagliai, quello in azzurro sarebbe un ritorno a casa particolare: è nato a Empoli, ma non ha mai avuto occasione di vestire la maglia della “sua” squadra. Parliamo di un difensore che predilige stare a destra e che in una ipotetica difesa a quattro fungerebbe da terzino. Ce lo descrivono come un ragazzo molto energico, capace di coprire tutta la fascia con continuità. È uno di quei terzini moderni che coniugano fase difensiva e propensione offensiva. Bravo nei duelli uno contro uno, mostra buona lettura del gioco e posizionamento in fase difensiva.