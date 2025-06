Tutto pronto per l’ultimo atto del campionato Under 16. Questa sera, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, gli azzurrini sfideranno i pari età della Juve per provare a vincere lo scudetto di categoria. Si sfidano le vincitrici del Girone A e del Girone C. Entrambe hanno superato semifinali impegnative e arrivano meritatamente all’ultimo appuntamento della stagione.

L’Empoli, guidato da Dario Polverini, dopo aver chiuso al primo posto il Girone C, ha eliminato l’Inter al termine di una doppia sfida carica di emozioni. La gara di andata, giocata a Milano, ha visto il successo dei nostri ragazzi per 2-1. Ad Empoli però è arrivata una sconfitta in rimonta, e l’Inter ci ha costretto ai supplementari dopo il 2-3.

La vittoria per 2-1 a Milano sembrava aver messo in discesa la qualificazione, rafforzata dal provvisorio 2-1 al termine del primo tempo della gara di ritorno, dopo un iniziale svantaggio. Nella ripresa, però, i nerazzurri hanno rimesso tutto in discussione, portando il punteggio sul 3-2 e costringendo l’Empoli ai supplementari. Nei supplementari gli azzurri hanno tenuto e la sconfitta con un gol di scarto – visto il miglior piazzamento nella regular season – ci ha visto staccare il pass per la finale. I bianconeri hanno chiuso al comando il Girone A e si sono poi guadagnati la finale superando la Roma con autorevolezza. Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto nella capitale, con i giallorossi capaci di acciuffare il pari all’ultimo secondo, la Juve ha messo in mostra tutta la sua forza nel match di ritorno. In vantaggio di due gol già al termine del primo tempo, ha gestito con maturità la ripresa fino al definitivo 3-1.

Ricordiamo che l’Empoli ha già vinto uno scudetto Under 16; è successo nel 2019 superando l’Inter in finale con Antonio Buscè in panchina. La gara avrà inizio alle ore 20:00 e PE la seguirà in diretta testuale.