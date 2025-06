Tino Anjorin ha intorno a sé un mercato abbastanza importante, con numerose squadre italiane che l’hanno puntato come possibile rinforzo. Su tutte la Roma, col tecnico Gasperini primo sponsor dell’inglese. Ma anche la Fiorentina, che ha il vantaggio di aver avuto già contatti con l’Empoli in virtù dell’imminente cessione di Fazzini. Anjorin partirà di sicuro, ma la dirigenza azzurra non ha fretta. La sensazione è che siamo ancora alla fase di riscaldamento, con queste società che sono sì interessate ma non hanno ancora formulato un’offerta vera e propria.

Nelle ultime ore c’è stato l’inserimento di altre due compagini, il Bologna ma soprattutto il Torino. Entrambe scottate dalla delusione Fazzini, guardano comunque in casa azzurra per rinforzare il loro centrocampo. Secondo La Stampa i granata sarebbero pronti a tentare l’affondo, offrendo 9-10 milioni di euro per assicurarsi l’inglese. L’Empoli vorrebbe di più, ma l’aggiunta di qualche bonus potrebbe farlo vacillare. Anche per Anjorin si prospetta un luglio “caldo”.