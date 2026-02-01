Siamo entrati nelle ultime ore di calciomercato, che domani alle ore 20 vedrà la sua conclusione, prima di riaprire i discorsi nella prossima estate. Il mercato in entrata dell’Empoli potrebbe però non essere ancora terminato, visto che di fatto manca ancora quell’elemento che, fin dall’inizio della sessione invernale, veniva indicato come il tassello più necessario: un centrocampista strutturato e affidabile da inserire nel cuore della mediana. Nelle ultime ore è emersa una voce che porta a un elemento di proprietà del Modena, ovvero della stessa squadra affrontata ieri al Castellani. La notizia è stata riportata da alcuni siti specializzati e, al momento, va presa come tale: la riportiamo così come ci è arrivata, senza avere riscontri diretti.

Il nome è quello di Luca Magnino, centrocampista del Modena che in questa stagione non sta trovando un impiego particolarmente continuo. In totale sono 16 le presenze complessive, ma soltanto quattro da titolare. Per lui, comunque, sono arrivati tre assist; ieri è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Parliamo di un giocatore che vanta 171 presenze in Serie B, condite da 7 gol e 9 assist complessivi. Da quanto filtra, Magnino potrebbe essere in uscita dal club gialloblù e, di conseguenza, l’interesse dell’Empoli non sarebbe affatto da escludere. Si tratta di un profilo di indubbia esperienza, dotato di una buona struttura fisica e capace di reggere i duelli, aspetto che in questo momento rappresenta una delle criticità del centrocampo azzurro. È un giocatore con un ottimo senso della posizione, soprattutto in fase di non possesso, e con una discreta qualità tecnica che gli consente di giocare a due tocchi, dando ritmo e continuità alla manovra. Nel modulo adottato da Alessio Dionisi, Magnino potrebbe essere utilizzato in almeno due ruoli chiave, entrambi funzionali alle esigenze dell’Empoli. La prima collocazione naturale sarebbe in un centrocampo a due, dove potrebbe agire da elemento di equilibrio, affiancando un profilo più tecnico o creativo. In alternativa, potrebbe essere impiegato da mezzala: in questo caso sarebbe una scelta più di sistema, orientata alla solidità, utile per liberare un trequartista più offensivo sapendo di avere alle spalle un giocatore più attento alla copertura.

Vedremo se le prossime ore daranno consistenza a questa ipotesi, che al momento resta un semplice rumor di mercato, ma che risponde in maniera piuttosto chiara a una delle principali esigenze dell’Empoli in questa fase della stagione.