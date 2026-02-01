Siamo entrati nelle ultime ore di calciomercato, che domani alle ore 20 vedrà la sua conclusione, prima di riaprire i discorsi nella prossima estate. Il mercato in entrata dell’Empoli potrebbe però non essere ancora terminato, visto che di fatto manca ancora quell’elemento che, fin dall’inizio della sessione invernale, veniva indicato come il tassello più necessario: un centrocampista strutturato e affidabile da inserire nel cuore della mediana. Nelle ultime ore è emersa una voce che porta a un elemento di proprietà del Modena, ovvero della stessa squadra affrontata ieri al Castellani. La notizia è stata riportata da alcuni siti specializzati e, al momento, va presa come tale: la riportiamo così come ci è arrivata, senza avere riscontri diretti.
Il nome è quello di Luca Magnino, centrocampista del Modena che in questa stagione non sta trovando un impiego particolarmente continuo. In totale sono 16 le presenze complessive, ma soltanto quattro da titolare. Per lui, comunque, sono arrivati tre assist; ieri è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Parliamo di un giocatore che vanta 171 presenze in Serie B, condite da 7 gol e 9 assist complessivi. Da quanto filtra, Magnino potrebbe essere in uscita dal club gialloblù e, di conseguenza, l’interesse dell’Empoli non sarebbe affatto da escludere. Si tratta di un profilo di indubbia esperienza, dotato di una buona struttura fisica e capace di reggere i duelli, aspetto che in questo momento rappresenta una delle criticità del centrocampo azzurro. È un giocatore con un ottimo senso della posizione, soprattutto in fase di non possesso, e con una discreta qualità tecnica che gli consente di giocare a due tocchi, dando ritmo e continuità alla manovra. Nel modulo adottato da Alessio Dionisi, Magnino potrebbe essere utilizzato in almeno due ruoli chiave, entrambi funzionali alle esigenze dell’Empoli. La prima collocazione naturale sarebbe in un centrocampo a due, dove potrebbe agire da elemento di equilibrio, affiancando un profilo più tecnico o creativo. In alternativa, potrebbe essere impiegato da mezzala: in questo caso sarebbe una scelta più di sistema, orientata alla solidità, utile per liberare un trequartista più offensivo sapendo di avere alle spalle un giocatore più attento alla copertura.
Vedremo se le prossime ore daranno consistenza a questa ipotesi, che al momento resta un semplice rumor di mercato, ma che risponde in maniera piuttosto chiara a una delle principali esigenze dell’Empoli in questa fase della stagione.
Col centrocampo del Modena di ieri, Massolin (appena acquistato dall’Inter) e Gerli, Magnino non poteva che sedere in panchina. Speriamo che sia quello giusto, ma i dubbi ci sono.
Deve entrare un giocatore che possa essere utile anche il prossimo anno, siamo al 1 febbraio ed il campionato finisce tra 3 mesi…16 partite
si prende anche Malthe Højholt dal Pisa.
E tanto che lo dico il problema resta e il prossimo anno tutti nuovi e si ritorna sempre alle solite scuse , e poche tempo che di conoscono , bisogna dargli tempo , sono giovani , poi si manda via l’allenatore al nuovo si deve dare tempo , no fate voi e poi ci di lamenta perché siamo 3.500 allo Stadio e c’è gente che lo vuole da 20.000 travestito da 17.800 e il solito non l’hanno mai cambiato … e vecchio di concezione va rifatto a modo … maledetti tutti quelli che sono dentro a questo progetto!
Per me arriva Stulac…cmq Fila ieri ha fatto intravedere buoni movimenti, ma non è un attaccante da 20 gol all’anno e quindi 10 da ora in poi…avremo attacco anemico fino a 9 maggio… però sempre meglio di Nasti…alla squadra manca la garra da serie B…questione di obiettivi dati o non dati dalla società…devi dire…primi due posti… oppure…primi 4 posti…oppure entrare play off…oppure…salvezza…ma se dici se entriamo play off va bene ma se non entriamo va bene lo stesso…oppure parte sinistra…non ci siamo…rischia di finire male e in ogni caso vedi partite insulse per tutto l’anno
Stulac può venire ma ci deve essere un’altro che abbia struttura e cambio passo e un po’ di partite alle spalle non conosco bene quello del Modena ma ha preso 19 ammonizioni e 1 espulsione e ha 28 anni…
non capisco perché non mettono le statistiche i numeri sono importanti …
comunque prende ammonizioni e solo 1 diretto , poi ha fatto solo 6 gol 1 ogni 17 partite ma quello non deve influire … se serve va preso!
Fila ha toccato tre palloni e ne ha sbagliati 4. Presto per giudicare, ma mi domando dove hai visto quello che scrivi.
Su altro sito dicono che si potrebbe prendere Sabiri, altro penerone brindellone indolente che ha giocato a mondo mezza stagione.
Speriamo che sia una roba buttata lì a caso
Comunque ha Ke caratteristiche di Maleh…
giocatori molto simili se costa zero a me non dispiaceva ma non sono stato dietro al giocatore non so in che condizioni e ora…
chi avrebbe le caratteristiche come Maleh ?
Si Maleh e nato trequartista e ha il suo stile di gioco , e poi ha cambiato ruolo negli anni informati…
comunque mi sono informato e in scadenza di contratto nel 2026 ..
ma Sabiri avrebbe le caratteristiche di Maleh…?
ma sei sicuro e convinto ?
Sabiri è una testa calda.Vediamo anche di spaccare lo spogliatoio, forse l’unica cosa integra…
ho seguito il giocatore ai tempi e aveva il solito ruolo di Maleh a Venezia …
….non c entrano niente l.uno con l altro …nulla
Maleh ha i piedi di legno e solo corsa e foga agonista.
Sabiri è tecnico e lento e con 1.piede ottimo
Non di certo l’ho seguito uguali non esiste ma avevano il solito ruolo e caratteristiche simili lottatori Maleh era un trequartista
Maleh non era un velocista nemmeno lui
Te confondi corridori con velocisti
corridore e un Maleh velocista e un Cambiaghi , Cancellieri …
29 anni in scadenza di contratto dalle Nane …
Costo praticamente Zero …
adatto alle spese del nostro Beatoamato….
No Stulac no ragazzi, ci vuol gente pronta…L’esperienza non insegna mai???
Il Pisa ha bloccato le cessioni causa cambio mister..Difficile farci affari…
Unica squadra da cui io adesso nn prenderei giocatori è proprio il Pisa col mercato bloccato causa cambio mister.Se viene fatta questa scelta c’è da farsi un po’ di domande sulla perizia di chi gestisce le trattative.Magari poi va in porto eh…