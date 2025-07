Prima esperienza nei professionisti per l’esterno azzurro Michele Tempre classe 2006. Nella giornata di ieri la società azzurra ha ceduto in prestito il calciatore al Pontedera dove ritroverà Andrea Lisuzzo – vice di Leonardo Menichini – che lo ha allenato in azzurro con gli under 18. Per lui si tratta di uno step importante dopo la buona esperienza vissuta in serie D lo scorso anno con la maglia della Nocerina.

La società azzurra guarderà con molta attenzione alla crescita del ragazzo in una società geograficamente vicina, in precedenza ci sono stati i prestiti di Samuele Angori e Lorenzo Ignacchiti, che proprio nella “Città della vespa” hanno vissuto una tappa importante di crescita. La speranza è che questo possa avvenire anche per Tempre.