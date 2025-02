Queste le parole dell’allenatore azzurro, Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa post gara dopo la sconfitta per 3-0 con l’Udinese. Vi anticipiamo le parole del tecnico in formato testuale, da domani alle 12:00 verrà rilasciato il video:

Partiamo con la tua analisi della gara…

“Sul 3-0 la resposabilità è mia perché ho risparmiato Cacace togliendo un po’ di equilibrio alla squadra. Commentiamo una partita dove il risultato è pesante, abbiamo avuto diverse occasioni con Kouame e Maleh per trovare il gol, chiaro che quando non segni poi quando sei contro l’Udinese hai contro una squadra di fisico e con qualità. Difficile ottenere un risultato positivo, però sotto l’aspetto delle occasioni abbiamo gli stessi numeri dell’Udinese, però perdiamo 3-0. C’è da ragionare su questo, queste prestazioni possono portarci all’obiettivo, datemi del pazzo ma sono sicuro che giocando così riusciremo a salvarci. Stiamo lottando in 8 ma sono convinto che saremo salvi a fine stagione, anche dopo questo 3-0”.

Silvestri nuovo titolare o dualismo con Vasquez?

“Abbiamo dovuto adattare qualche ragazzo in difesa, quindi ci serviva esperienza, Silvestri anche qui a Udine ha fatto vedere di essere un grande portiere. Pensavo per lui potesse essere uno stimolo giocare qui, nel finale ha mostrato qualche grande parata. Ci sono stati però degli episodi, in generale, dove ci è mancata malizia, lì dobbiamo migliorare”.

La mancanza di risultati può incidere mentalmente?

“E’ un bel po’ che non facciamo risultato pieno e quindi è normale faticare a pensare positivamente, però dobbiamo riuscire a restare sul pezzo. Settimana prossima siamo contro l’Atalanta, dobbiamo lavorare consapevoli che l’avversario è più forte ma con la rabbia per una sconfitta del genere. Possiamo trasformarla in energia positiva, poi la medicina migliore è il risultato pieno, lavoriamo per vincere il prima possibile”.

Kouame ha fatto un buon esordio, servirà tempo per entrare nei meccanismi?

“Chiaramente ci vuole tempo, ma ha fatto un’ottima prestazione, con Konate ho 4 giocatori offensivi che posso alternare. Chiaramente con il tempo Kouame migliorerà la conoscenza con i compagni”.

Le assenze quanto pesano?

“Quello può influenzare come però influenza il non vincere da tanto tempo. Abbiamo tanti ragazzi importanti fuori ma devo ragionare su quelli che ho a disposizione. Mi preoccuperei se non costruissimo palle gol, chiaro che c’è da pensare sul perché abbiamo perso 3-0. Sull’ultimo gol è colpa mia perchè Cacace era diffidato e non volevo perderlo per squalifica, però così ho perso equilibrio. In generale non posso rimproverare nulla, dobbiamo solo lavorare per andare a caccia del risultato”.

Nella ripresa, dopo il buon primo tempo, abbiamo visto un po’ di confusione, Maleh andava quasi ovunque…

“Sì è un po’ la sua caratteristica, va dove gli pare, scherzo ovviamente (ride ndr). La squadra penso abbia fatto bene per un’ora di gioco, perché anche in avvio di ripresa abbiamo fatto una buona gara. C’è stata un po’ di confusione a tratti e ho cercato allora di sistemare le cose in corsa, sia Maleh che Henderson possono giocare più sulla trequarti. L’Udinese è squadra fisica, Esposito è giocatore tecnico, la partita sarebbe stata inizialmente intensa, è un paio di settimane che lo sto gestendo e non mi posso permettere in questo momento di perderlo, è il ragazzo più di qualità che ho. Quindi volevo sfruttarlo a ritmi un po’ più bassi”.