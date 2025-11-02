Queste le parole rilasciate dal tecnico della nostra “Primavera”, Andrea Filippeschi, al termine della gara vinta 5-0 a Crotone.

“ Venivamo da due partite, con la Coppa Italia in mezzo, c’era da capire come ci avrebbe affrontato la squadra avversaria e volevamo rimanere ordinati inizialmente. Sono stati bravi i ragazzi a sbloccare la partita, da li poi il Crotone si è allargato e con i cambi siamo riusciti a chiudere la partita. E’ chiaro che dopo il primo gol la squadra si è liberata di un po di tensione, è chiaro che quando giochi contro una squadra che ti aspetta per provare a ripartire spendi delle energie mentali, quindi il vantaggio ha proprio liberato i ragazzi da questa tensione. Abbiamo giocato con più leggerezza e siamo andati in crescendo non sentendo nemmeno la stanchezza, ma proprio perchè l’aspetto mentale influenza tantissimo le partite. Quest’anno troviamo tante squadre che ci affrontano in questo modo e dobbiamo essere bravi nel campire come aprire la partita, rimanendo ordinati per poi chiuderla. A volte ci riusciamo ed a volte no, è un percorso di crescita che si sta evolvendo. Ogni tanto può affiorare anche un po di nervosismo ma dobbiamo capire che le partite sono fatte cosi, ci vuole più abilità e più attacco dello spazio. La tripletta di Monaco fa piacere, come tutti gli altri è un elemento che ha qualità importanti, lui diverse le ha già sviluppate anche a livello caratteriale“