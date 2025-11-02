CROTONE 0 EMPOLI 5

MARCATORI: 48′, 75′, 78′ Monaco, 83′ Mazzi, 92′ Blazic

CROTONE: 1 Paciotti, 2 D’Oppido, 3 Valenza, 4 Del Maschio(83′ Sinopoli), 5 Adamo(83′ Pagano), 6 Pierangeli, 7 Troiano(70′ Lo Monaco), 8 Fiore, 9 Del Piano(61′ Circelli), 10 Terrasi, 11 Buonaccorsi(83′ Sugamiele)

A disposizione: 12 Graci, 13 Pagano, 14 Lo Monaco, 15 Elia, 16 La Rosa, 17 Sugamiele, 18 Circelli, 19 Sinopoli, 20 Cuccaro, 21 Stirpe, 22 Vaccaro, 23 Trovato

ALL. Massimiliano Corrado

EMPOLI: 1 Versari, 2 Egan, 3 Lauricella(45′ Guglielmino), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Bagordo(81′ Babalola), 8 Mazzi, 9 Monaco(81′ Mureddu), 10 Fiorini(67′ Samb), 11 Zanaga(67′ Blazic)

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Mureddu, 14 Gori, 15 Pasalic, 16 Babalola, 17 Blazic, 18 Tavanti, 19 Samb, 20 Blini, 21 Diousse, 22 Perillo, 23 Guglielmino

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Benito Saccà

Assistenti: Larosa, Trapasso

Ammoniti: 56′ Bembnista

Espulsi:

-Rialza la testa l’Empoli dopo due uscite a vuoto in campionato contro Spezia e Perugia. La vittoria in extremis contro il Pisa in Coppa sembra aver ridato morale alla squadra. Dopo un primo tempo privo di gol, si sblocca la partita al 48′ con la prima rete di giornata da parte di Monaco. Ancora una volta è il 9 azzurro a trascinare i suoi a suon di gol. Nell’ultimo quarto d’ora della partita c’è tempo anche per altri due gol dell’attaccante dell’Empoli e per una rete ciascuno di Mazzi e Blazic. Nell’analisi del match si deve comunque considerare anche il livello dell’avversario, che al momento occupa l’ultima posizione in classifica. Saranno le prossime gare a dirci se il lavoro settimanale di mister Filippeschi sta dando i suoi frutti o meno. Nel frattempo l’Empoli può godersi il secondo posto in classifica a due lunghezze di distanza dalla capolista Pisa. Ad attendere gli azzurri la settimana prossima ci sarà la sifda in casa contro il Catanzaro.