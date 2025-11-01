Al termine della gara persa a Chiavari abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il portiere, Andrea Fulignati. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.
Grazie Fuli! Parole che mi ridanno un po’ di vita.
a me piacevano le tante parate di Fulignati con il Palermo già retrocesso all’ultima di campionato dove andammo in B vi ricordate l’Empoli di Martuscello?
è vero parò l’impossibile mi ricordo poteva anche lasciarne passare una. Retrcedemmo in serie B. H proprio la faccia come il c..
Faceva il suo mestiere..
Mister dimettiti è meglio per tutti rendi i soldi al presidente e ritorna da dove sei venuto non sei un fenomeno
complimenti mister è sempre colpa dei giocatori.
vattene
Dionisi se il tuo Empoli è questo , dimettiti subito , grazie
Vergogna!!! Squadra senza coraggio, senza tattica, senza nulla. Vedere quest’Empoli è un colpo al cuore.
a me piacevano di piu le parate che fece con il Palermo già retrocesso all’ultima di campionato dove andammo in serie B. Ti ricordi l’Empoli di Martuscello
Ma quali parate…non si fece un tiro in porta… Maccarone a porta vuota si inventò un passaggio pur di non fare gol…quella partita era già segnata…
Provo un’amarezza tremenda. Dopo i disastri dell’anno scorso non credevo di assistere a cose ancora peggiori, perchè essere presi a pallonate dall’Entella è una cosa gravissima e le parole del mister certificano una situazione molto peggiore di quello che tutti noi immaginiamo.
Anche quanto detto da Fulignati deve far riflettere e “settare” sul fatto che, se proseguiamo su questa china, la categoria la perdiamo davvero
non riesco proprio a immaginare come poter uscire da questa situazione
Anche dionisi sta affondando nelle difficoltà di una società allo sbando.
e chi se ne frega non ce lo infiliamo? a 30 km a est o ovest c’è il calcio che conta buona retrocessione adios
E allora segui i siti di quelle squadre e non ci angustiare .
Non sono io e quello con la mamma putta…
macche’, da ora in poi mister pinocchio ci zittisce tutti
comincia a lavorare sul serio
modulo 4312 come un tempo, gioco spumeggiante…
….ma ….basta un cio’ nemmen piu’ l’occhi per piangere
ma un dico calcio champagne
se si provasse almeno a fa’ calcio gazzosa
scusate voglio fa’ il simpatico come dicono quelli che se ne intendono
Domenica contestazione e a chi?? A questa banda di raccattati forse? E cosa risolvi… gli unici da contestare sarebbero la proprietà ed i dirigenti altroché, una società che non esiste più se non x i propri lauti interessi personali.
Comunque i nostri ultras quest’anno stanno davvero rasentando il sadomasochismo!!
Ma mi spiegate dove sta la qualità ?
In ignacchiti ? Yepes ? Belardinelli ? Degli Inmocenti ?
Ci s ha un centrocampo penoso (da 3 anni ormai) ..
Ma di che volete stare a parlare ..
Non si tiene un pallone perché non ci s ha nessuno che lo sa giocare ..
Deve essere buttato fuori il DS che é un incapace
Onestamente la situazione è peggiore di quanto si potesse immaginare fino a 4 settimane fa.
La squadra è stata costruita male, anche Sigarino e Marcello, avevano un budget ridotto, ma almeno avevano idee, adesso encefalogramma piatto!!!!
Pradè ha avuto almeno l’onore delle dimissioni…..
Saranno 2 mesi più gennaio dovre dovremo tirare a campare…
tutti i nani da fare fuori , non si vince un contrasto il problema e che non avendo leader in campo con questi caca sotto non riuscirai a salvarti, oltre tutto le maglie color cacca , portano cacca …
incominciamo a farci intendere via le maglie color cacca , poi basta stare in maratona si smonta la ferraglia e si monta dietro la porta lo fo io gratis…
gemmi fai festa dimettiti….dobbiamo avere le p*** di andare a parlare noi coi giocatori invece ad empoli baci ed abbracci e vinsanto e cantuccini e siamo tutti contenti SVEGLIAMOCI CI PRENDONO PER IL C***