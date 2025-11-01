Al termine della gara persa a Chiavari abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il portiere, Andrea Fulignati. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

23 Commenti

  6. a me piacevano di piu le parate che fece con il Palermo già retrocesso all’ultima di campionato dove andammo in serie B. Ti ricordi l’Empoli di Martuscello

    • Ma quali parate…non si fece un tiro in porta… Maccarone a porta vuota si inventò un passaggio pur di non fare gol…quella partita era già segnata…

  7. Provo un’amarezza tremenda. Dopo i disastri dell’anno scorso non credevo di assistere a cose ancora peggiori, perchè essere presi a pallonate dall’Entella è una cosa gravissima e le parole del mister certificano una situazione molto peggiore di quello che tutti noi immaginiamo.
    Anche quanto detto da Fulignati deve far riflettere e “settare” sul fatto che, se proseguiamo su questa china, la categoria la perdiamo davvero

  11. macche’, da ora in poi mister pinocchio ci zittisce tutti
    comincia a lavorare sul serio
    modulo 4312 come un tempo, gioco spumeggiante…
    ….ma ….basta un cio’ nemmen piu’ l’occhi per piangere

    • ma un dico calcio champagne
      se si provasse almeno a fa’ calcio gazzosa
      scusate voglio fa’ il simpatico come dicono quelli che se ne intendono

  12. Domenica contestazione e a chi?? A questa banda di raccattati forse? E cosa risolvi… gli unici da contestare sarebbero la proprietà ed i dirigenti altroché, una società che non esiste più se non x i propri lauti interessi personali.
    Comunque i nostri ultras quest’anno stanno davvero rasentando il sadomasochismo!!

  13. Ma mi spiegate dove sta la qualità ?
    In ignacchiti ? Yepes ? Belardinelli ? Degli Inmocenti ?

    Ci s ha un centrocampo penoso (da 3 anni ormai) ..
    Ma di che volete stare a parlare ..
    Non si tiene un pallone perché non ci s ha nessuno che lo sa giocare ..

    Deve essere buttato fuori il DS che é un incapace

  14. Onestamente la situazione è peggiore di quanto si potesse immaginare fino a 4 settimane fa.
    La squadra è stata costruita male, anche Sigarino e Marcello, avevano un budget ridotto, ma almeno avevano idee, adesso encefalogramma piatto!!!!
    Pradè ha avuto almeno l’onore delle dimissioni…..

  15. Saranno 2 mesi più gennaio dovre dovremo tirare a campare…
    tutti i nani da fare fuori , non si vince un contrasto il problema e che non avendo leader in campo con questi caca sotto non riuscirai a salvarti, oltre tutto le maglie color cacca , portano cacca …
    incominciamo a farci intendere via le maglie color cacca , poi basta stare in maratona si smonta la ferraglia e si monta dietro la porta lo fo io gratis…

  16. gemmi fai festa dimettiti….dobbiamo avere le p*** di andare a parlare noi coi giocatori invece ad empoli baci ed abbracci e vinsanto e cantuccini e siamo tutti contenti SVEGLIAMOCI CI PRENDONO PER IL C***

