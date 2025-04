Da qualche ora ha fatto il giro del mondo la notizia della morte di Papa Francesco avvenuta questa mattina alle ore 7.35 . La Figc come forma di rispetto e lutto ha deciso di rinviare non soltanto le partite di serie A che erano in programma oggi, ma anche le altre di serie B e quelle inerenti il girone B di serie C a data destinarsi. Di seguito la nota integrale:

“La FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti“.