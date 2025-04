Si è giocata a metà la 33a giornata di Serie A visto che le gare in programma oggi lunedì 21 aprile sono state rinviate dopo la morte di Papa Francesco. Nelle partite disputate grande vittoria del Como che espugna Lecce e inguaia ancora di più la squadra di Giampaolo che è stato confermato fino alla fine della stagione. Un punto ciascuno tra Empoli e Venezia che provano entrambe a vincere ma alla fine arriva un pareggio che fa restare tutte e due le squadre ancora in corsa per la salvezza. Primo tempo brutto poi nella ripresa la partita si infiamma; vantaggio azzurro con Fazzini, pari e vantaggio lagunare ma nel finale arriva il gol del 2-2 del rientrante Anjorin. Anche la lotta per lo scudetto subisce uno scossone; per l’Inter è fatale ancora una volta Bologna con i nerazzurri sconfitti all’ultimo minuto da un grande gol di Orsolini. Ne approfitta il Napoli che vince soffrendo a Monza e raggiunge in testa alla classifica l’Inter. Vittoria della Roma di misura sul Verona e dell’Atalanta a Milano con il Milan. Come detto rinviate a data da destinare le gare di oggi Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juve.

Questi i risultati e la classifica:

LECCE-COMO 0-3

MONZA-NAPOLI 0-1

ROMA-VERONA 1-0

EMPOLI-VENEZIA 2-2

BOLOGNA-INTER 1-0

MILAN-ATALANTA 0-1

TORINO-UDINESE RINVIATA

CAGLIARI-FIORENTINA RINVIATA

GENOA-LAZIO RINVIATA

PARMA-JUVENTUS RINVIATA