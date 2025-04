Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti superiore (capienza di 2482 posti, ingresso dal Gate 26) dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per Napoli-Empoli, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 35,00 € (unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età) sul circuito TicketOne all’indirizzo https://sscnapoli.ticketone.it e nei punti vendita attivi ad Empoli (UNIONE CLUBS AZZURRI, Via Della Maratona e TABACCHERIA BIANCONI, Via Tosco Romagnola).

La vendita online sarà attiva per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member con riconoscimento obbligatorio ed emissione titolo con modalità Passbook (per maggiori info sulla modalità Passbook, è possibile consultare il seguente link); la vendita presso i punti vendita nella città di Empoli sarà libera (senza obbligo di fidelity card) ed emissione del titolo termico cartaceo.

La vendita terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 13 aprile 2024. Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Napoli se sprovvisti di tagliando.

Si rende quindi noto che l’ordine pubblico ha indicato, come punto di ritrovo per i tifosi azzurri che raggiungeranno lo Stadio Maradona, la sottosezione della Polizia Stradale Napoli Nord (lungo l’autostrada A1, poco dopo Afragola).

La SSC Napoli ricorda infine ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Empoli Fc