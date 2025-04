Da dicembre la squadra azzurra è stata caratterizzata da una serie impressionante di infortuni, molti dei quali gravi e con tempi di recupero lunghissimi che hanno determinato la crisi di risultati senza nessuna vittoria nelle ultime sedici partite eguagliando la serie negativa della stagione 2021/2022 con Andreazzoli in panchina. Sia difesa che centrocampo sono ridotti ai minimi termini e ora, con la perdita di Kouamè, le scelte sono praticamente obbligate anche in attacco con Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo che saranno i titolari e dovranno portare quei gol necessari a raggiungere l’obiettivo in queste ultime sette gare. Ricordiamo che l’Empoli ha perso anche Pellegri per infortunio a inizio dicembre e nel mercato di gennaio ha portato in azzurro l’attaccante della Fiorentina Kouamè ma anche lui si è infortunato gravemente al ginocchio durante l’ultima gara con il Cagliari chiudendo la stagione in anticipo. Attualmente le alternative sono rappresentate da Solbakken ( al rientro anche lui da un lungo infortunio ma che finora ha sempre deluso), il classe 2006 Konate e il 2008 Campaniello. All’occorrenza c’è sempre la possibilità di poter avanzare Gyasi nelle tre posizioni di attacco con al suo posto sulla fascia uno tra De Sciglio e Ebuhei, rientrato la scorsa settimana dopo un anno di stop.

Non è stato una stagione fortunata per gli azzurri e per mister D’Aversa spesso costretto a ricorrere a molti giovanissimi della Primavera. La speranza in queste ultime partite è di poter ritrovare il miglior Esposito, in calo nelle ultime settimane rispetto a quello ammirato nel girone di andata, e il miglior Colombo. I due attaccanti hanno realizzato l’ultima rete personale nel mese di gennaio, Sebastiano il 19 contro l’Inter mentre Lorenzo una settimana dopo nella gara con il Bologna. Troppo tempo senza reti per i due attaccanti e soprattutto per una squadra che lotta per la salvezza e che nelle ultime dieci gare ha segnato quattro reti ma soprattutto tra le mura amiche in tutto il campionato soltanto cinque. Urge ritrovare la via del gol il prima possibile…..