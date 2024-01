Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento ieri a Firenze, è tornato a parlare ai microfoni di FirenzeViola della questione dello Stadio per la Fiorentina confermando che non c’è possibilità che la squadra viola venga a giocare al Castellani.

“Mi dispiace per come si è chiusa la vicenda. Noi continuiamo a lavorare ad altre opzioni. Non è però il sindaco che ha l’ultima parola su dove si deve giocare, il mio compito è un altro. Ovvero realizzare un’opera pubblica fondamentale per città e quartiere perché il Franchi ora è fatiscente. per questo ho portato così tanti soldi come nessuno in Italia. Da Milano a Napoli nessuna città è avanti come noi. Io voglio portare a fondo il progetto Franchi e voglio sostenere la Fiorentina ma sempre con chiarezza. Empoli è tramontata ma siamo a lavoro per altre soluzioni, ma la Fiorentina avrà l’ultima parola“.