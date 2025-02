Il girone di ritorno è iniziato da sei giornate, un numero sufficiente di gare per poter tracciare alcune statistiche interessanti. Su tutte spicca l’alto numero di gol che gli azzurri stanno subendo, andando a mettere in discussione quel concetto che nella prima parte di stagione era davvero forte, ovvero che era molto difficile far gol a questa squadra. Nelle prime sei giornate di questo girone di ritorno gli azzurri hanno incassato ben 16 gol. In tutto il girone di andata, diciannove gare, l’Empoli aveva subito 22 reti.

Se prendiamo in esame le prime sei partite della stagione, erano soltanto due i gol al passivo, segnati da Bologna e Roma, e giocando comunque con squadre come la Juventus e la Fiorentina. Andando a prendere in esame le specifiche gare giocate contro le sei avversarie incrociate nel girone di ritorno (Lecce, Inter, Bologna, Juve, Milan, Udinese) vediamo che anche qui il conto è in difetto; in quel caso i gol presi erano stati nove.

Per una squadra che deve salvarsi sappiamo quanto sia importante il prendere pochi gol, fosse solo perché poi per vincere serve farne di più e non è facile. La cosa che andiamo a dire è ovviamente banale e scontata, serve però un immediato cambio di rotta da questo punto di vista, dove il passo indietro è davvero notevole.