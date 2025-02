Nella serata di ieri è arrivata la decisione del Parma di esonerare l’allenatore Fabio Pecchia visti i deludenti risultati della squadra e la società emiliana come sostituto ha ingaggiato Cristian Chivu.

Classe 1980, ha iniziato la carriera di allenatore nel 2018 nelle giovanili dell’Inter fino all’estate scorsa quando ha deciso di interrompere l’esperienza con la Primavera nerazzurra. Debutterà sabato pomeriggio al Tardini nel derby con il Bologna.

Questo il comunicato ufficiale del Parma:

“Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro”.