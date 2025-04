Si avvicina la gara di domenica ed il Cagliari di Nicola dovrebbe approcciare con il 4-3-2-1 come modulo di partenza. Di fatto sono tutti a disposizione gli effettivi, l’unica situazione da monitorare è quella di Obert. I quattro ex, oltre allo stesso Nicola, dovrebbero essere tutti in campo dal primo minuto; Da Caprile in porta, a Luperto in difesa per poi andare a Marin e Piccoli nel reparto avanzato. Stando a quanto arriva dalla Sardegna non dovrebbero esserci grandi dubbi sulla formazione inziale anche se Gaetano e Luvumbo (che sulla carta dovrebbero partire dalla panchina) potrebbero essere le sorprese.

Come detto in porta andrà Caprile, la difesa rossoblù dovrebbe poi vedere l’impiego di Zortea, Mina, Luperto e Paolomino. I tre uomini sulla mediana saranno Makoumbou; Prati e Deiola. Piccoli fungerà da terminale offensivo con il supporto di Marin e Viola.