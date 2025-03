E’ ripreso ieri il lavoro della squadra. Settimana che non sfocerà nel campionato ma settimana importante per provare a recuperare il più alto numero di giocatori in vista della sfida di Como. Intanto fa capolino Solbakken che, certo, non è stato uno che fin quando presente ha spostato gli equilibri ma potrebbe dare il suo contributo. Ovviamente alla ripresa del lavoro si sono registrate le assenze di tutti i giocatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali. A questi si aggiungono anche Viti, Maleh e Grassi. In miglioramento Fazzini ed Anjorin, anche loro hanno come obiettivo quello di poterci essere al Sinigaglia sabato 29 marzo.

Ovviamente è tremendamente presto per poter iniziale a parlare di formazione in relazione alla sfida con il Como. La settimana di allenamento scorrerà via con le solite esercitazioni, facendo sempre leva sul 3-4-2-1 e 3-5-2, sarà però dalla prossima settimana che si potrà iniziare ad avere le idee più chiare su chi ci sarà e chi no. Con poi i graduali rientri dei nazionali. Inutile dire che la gara di Como ha l’obbligo di muovere la classifica, anche un punto in questo momento – in attesa poi degli scontri diretti in casa – potrebbe essere propedeutico per il prosieguo di questo campionato.

Ricordiamo che questa settimana la squadra lavorerà a Petroio e non al Sussidiario. Sedute alle 11:00 di mattina, porte aperte.