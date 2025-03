Il difensore azzurro Lorenzo Tosto ha rilasciato a Tmw alcune parole nella serata di ieri a margine del Trofeo Maestrelli.

“È un onore, sono molto orgoglioso di essere qui a rappresentare l’Empoli. In questa lista di giovani ci sono tanti giocatori che hanno avuto una grande carriera, quindi per me è motivo di grande soddisfazione.

Dal punto di vista personale, ti aspettavi questa stagione?

“Diciamo che all’inizio, non conoscendo ancora il mister, non sapevo cosa aspettarmi, ma ho ricevuto grande fiducia da parte sua e ne sono molto contento. Ora sono stabilmente in prima squadra e soddisfatto di come sta andando la stagione”.

Quali sono i principali consigli che ti dà tuo padre?

“Sicuramente quello di lavorare ogni giorno al massimo, anche nei momenti difficili. Andare agli allenamenti con la giusta mentalità e dare sempre il massimo”.

Ora arriva un finale di stagione a tutto gas. Deve essere così per l’Empoli?

“Certo. Noi pensiamo partita dopo partita, siamo uniti, seguiamo il mister e siamo convinti di poter raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza”.

Oltre alla salvezza, avete anche l’obiettivo della semifinale di Coppa Italia. Avete già fatto la storia e tu ne fai parte.

“Sì, ora ci concentriamo su ogni partita, ma è un grande traguardo aver raggiunto per la prima volta la semifinale di Coppa Italia. Abbiamo affrontato ogni avversario a viso aperto, senza paura, ed è questa la nostra filosofia, che per ora sta dando i suoi frutti”.

La classifica però vi mette alla prova. Nelle ultime nove partite avete diversi scontri diretti. Anche se siete terzultimi, ci sono buone possibilità di ottenere la salvezza. Ci credete? Siete consapevoli che queste partite faranno la differenza?

“Assolutamente sì. Lavoriamo ogni giorno al massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Ci crediamo al cento per cento e siamo determinati a farcela”.

Il mister D’Aversa ha detto che la sconfitta contro il Torino è stata difficile da commentare, perché la prestazione c’è stata. Al di là del risultato negativo, la squadra è sulla strada giusta?

“Sì, per fortuna abbiamo un mister che ci dà grandi risorse, sia tatticamente che calcisticamente. Lo seguiamo con fiducia e questo si vede in campo. Facciamo sempre grandi prestazioni e sono sicuro che presto arriveranno anche i risultati”.