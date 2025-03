Ventinove giornate disputate, nove al temine della stagione. Approfittiamo della pausa per una statistica storica, prendendo in esame i campionati a venti squadre. Prima stagione, come noto, la 2004-05. Gli azzurri ad oggi occupano la terzultima posizione e sarebbero virtualmente retrocessi. Guardando ai venti campionato che ci hanno preceduto, notiamo che dodici volte la squadra posizionata al terzultimo posto ha salutato la categoria. Ci sono state invece otto situazione in cui la terzultima posizionata, alla ventinovesima giornata, si è poi salvata a fine stagione. E’ curioso vedere che quattro di queste otto volte sono capitate nelle prime quattro stagioni a venti squadre, dal campionato 2004-05 a quello 2007-08. Le squadre in questione sono Siena, Empoli, Parma e Cagliari.

L’Empoli, nella stagione 2005-06, alla ventinovesima era terzultimo (stagione che valutiamo per punti fatti sul campo) con 26 punti; al termine della stagione i punti arrivarono addirittura a 45. Gli azzurri si sono trovati un’altra volta ad essere terzultimi alla ventinovesima, in quel caso però (la stagione è la 2018-19) non arrivò la salvezza. Da dire che i 22 punti che oggi l’Empoli ha è una delle quote più basse di sempre a questo punto della stagione. Soltanto il Palermo nel campionato 2016-17 aveva fatto peggio con soli 15 punti alla ventinovesima. Ci sono poi altre quattro stagioni in cui la terzultima aveva 22 punti: nel 2014-15 il Cesena poi retrocesso, nel 2020-21 il Cagliari poi salvo, nel 2021-22 il Venezia poi retrocesso e nel 2022-23 il Verona poi salvo allo spareggio.

Guardando alle stagioni di serie A degli azzurri, nei campionati a venti squadre, quello attuale è il peggior score dopo ventinove giornate. Un peggior score ex aequo con una stagione non certo positiva, quella di Martusciello del 2016-17; anche in quel caso i punti erano 22 e finimmo retrocessi con 32 punti. Il miglior score azzurro, alla ventinovesima giornata nei campionati a venti squadre, è relativo alla stagione 2006/07 quando di punti ne furono fatti ben 45. Fino a questa stagione, i “peggiori” score alla ventinovesima erano relativi alle stagioni 2018-19 (retrocessi) e 2023-24 (salvi) con 25 punti.