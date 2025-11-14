Volge al termine la settimana di lavoro senza campionato: nel weekend alle porte, infatti, non sono previste gare ufficiali a causa della sosta per le nazionali. La squadra sosterrà oggi l’ultima seduta di questa fase, per poi osservare due giorni di riposo e tornare in campo lunedì, con la testa rivolta alla prossima sfida, tutt’altro che semplice, in programma sabato 22 novembre al Partenio di Avellino. Il lavoro di mister Dionisi prosegue sulla linea tracciata fin dal suo arrivo, con sedute intense e mirate. Questa settimana, priva della pressione della gara imminente, ha permesso al tecnico amiatino di operare con maggiore calma e approfondire ulteriormente i propri principi tattici.

Sul fronte degli infortunati, proseguono nel loro percorso differenziato Belardinelli, Ignechiti, Ghion e Ceesay. Non è escluso, però, che già dalla prossima settimana parte di loro possa rientrare in gruppo. Crescono invece le condizioni di Marco Nasti, Pietro Pellegri e Duccio Degli Innocenti: tutti e tre erano arrivati a inizio stagione con alcuni acciacchi, ma ora stanno trovando continuità, e per due di loro – Pellegri e Degli Innocenti – sono già arrivati diversi minuti in campionato. Chi invece resterà ai box ancora a lungo è Ebuehi. Sempre assenti Moruzzi, Guarino e Popov per le nazionali. Dal punto di vista tattico si prosegue con il lavoro sulla difesa a tre. Dionisi sta introducendo alcuni accorgimenti, stringendo maggiormente i reparti e cercando più compattezza, ma a livello di modulo non sono attese rivoluzioni. Qualche novità potrebbe arrivare sulla trequarti, anche se la struttura di riferimento sembra restare quella del 3-5-2 o del 3-4-2-1.

La squadra appare in buona condizione, e la vittoria contro il Catanzaro ha sicuramente contribuito ad alleggerire il peso mentale accumulato in avvio di stagione. L’allenatore non lesina energia e carattere nelle sedute: non manca di richiamare con decisione chi sbaglia movimenti o tarda a recepire le indicazioni, ma il clima esterno è sereno e l’ambiente sembra più consapevole dei propri mezzi, con una valorizzazione crescente delle caratteristiche individuali. Come detto, oggi è prevista l’ultima seduta della settimana. Si tornerà a lavorare lunedì, con lo sguardo puntato sul campo di Avellino.